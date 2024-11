WhatsApp è in continuo sviluppo e, spesso e volentieri, le novità che poi arrivano sulla versione stabile dell’app (tra le ultime inserite menzioniamo i miglioramenti agli aggiornamenti di stato) passano prima per WhatsApp Beta, versione in anteprima della popolare app di messaggistica.

Questa versione dell’app, dedicata ai beta tester, si configura come un vero e proprio laboratorio per il team di sviluppo che lavora dietro le quinte a nuove funzionalità o le implementa attivamente, rendendole disponibili per un gruppo più o meno limitato di beta tester: le ultime versioni in anteprima dell’app nascondono un paio di funzionalità in via di sviluppo e portano in dote due comode novità ad alcuni beta tester.

Le ultime novità in rollout o in sviluppo su WhatsApp Beta

Le ultime due settimane sono state piuttosto intense per il team di sviluppo di WhatsApp che ha annunciato ufficialmente la possibilità di gestire i contatti dai dispositivi collegati e le liste per categorizzare le varie chat

Inoltre, attraverso WhatsApp Beta, versione della popolare app di messaggistica disponibile per coloro che aderiscono al programma di beta testing pubblico, sono proseguiti i lavori sulle funzionalità del futuro: negli ultimi giorni sono stati rilasciati numerosi aggiornamenti per la versione in anteprima e di seguito andremo ad analizzare le novità emerse, sia quelle “nascoste” perché in lavorazione che quelle emerse.

In futuro sarà possibile cercare tra gli aggiornamenti dei canali

Con la versione 2.24.23.6 di WhatsApp Beta proseguono i lavori in corso per migliorare la sezione aggiornamenti dell’app o, più nello specifico, i canali.

In futuro, il team di sviluppo potrebbe dare agli utenti la possibilità di effettuare ricerche all’interno degli aggiornamenti di un canale, cosa attualmente non possibile: attualmente è solo possibile scrollare fino a che non venga trovato l’aggiornamento desiderato; questo è frustrante soprattutto quando abbiamo a che fare con canali che pubblicano svariati aggiornamenti durante il giorno.

La funzionalità (mostrata qui sotto in anteprima), ancora in via di sviluppo, sarà accessibile tramite la voce “Cerca” che verrà aggiunta al menu di overflow (icona con i tre pallini in alto a destra) all’interno di un canale o all’interno della scheda del canale; basterà inserire una parola chiave per far partire la ricerca e individuare l’aggiornamento desiderato senza scorrere l’intera cronologia del canale.

Ancora lavori in corso per il supporto alle app di terze parti

La versione 2.24.23.8 di WhatsApp Beta nasconde ulteriori lavori in corso per l’implementazione del supporto alle chat provenienti da app di terze parti, dettame imposto all’app di messaggistica dall’Unione Europea: nello specifico, le ultime evidenze parlano di una funzionalità di notifica per le richieste provenienti da chat di terze parti.

Questa funzionalità (non ancora disponibile, arriverà con un aggiornamento futuro) consentirà agli utenti di scegliere se ricevere notifiche quando qualcuno tenta di inviare loro un messaggio da una nuova app di terze parti, dando loro un maggiore controllo sulle interazioni avviate da piattaforme esterne (ad esempio Instagram). Gli utenti potranno agire su questa opzione in qualsiasi momento, in modo di avere il pieno controllo sulle proprie preferenze di notifica man mano che nuove app diventano disponibili o che le esigenze di privacy cambiano.

In rollout uno strumento di formattazione automatica del testo

Dopo avere introdotto una funzionalità per ottenere informazioni su un link senza aprirlo (tramite ricerca su Google), il team di sviluppo di WhatsApp ha pensato a un nuovo modo per mettere in risalto la presenza di link e altri elementi all’interno di un messaggio di testo, in modo da distinguere il tutto dal testo normale.

Nello specifico, si tratta di uno strumento di formattazione automatica del testo che va a sottolineare i link a siti e i numeri di telefono: quando gli utenti incontrano link e numeri di telefono sottolineati, li possono riconoscere rapidamente come elementi cliccabili; questo dovrebbe spingere gli utenti a interagire con il contenuto più facilmente (e in maniera più consapevole). Inoltre, il nuovo strumento evidenzia ulteriormente le menzioni, ponendole in grassetto.

Il nuovo strumento di formattazione automatica del testo, già disponibile sulla versione stabile di WhatsApp per iOS (immagine precedente), è in via di rilascio graduale per coloro che eseguono almeno la versione 2.24.23.9 di WhatsApp Beta: nelle prossime settimane, prima del rilascio definitivo in forma stabile, questa funzionalità dovrebbe raggiungere un numero maggiore di beta tester.

Nuovo collegamento rapido alla galleria dalla casella di testo di una chat

C’è spazio per un’altra novità che sembra essere già disponibile per un buon numero di beta tester: pare il team di sviluppo stia cercando di ottimizzare l’esperienza all’interno di una chat (singola o di gruppo) per velocizzare alcune operazioni.

A tal scopo, il vecchio collegamento alla fotocamera presente nella casella per scrivere un messaggio di testo è stato sostituito con un collegamento rapido alla galleria che, invece di aprire la fotocamera (che mostrava i file multimediali recenti come carosello sopra al pulsante di scatto), apre una scheda in sovrimpressione che mostra i file multimediali recenti, consente di cambiare album e di accedere alla fotocamera. Potete osservare la differenza tramite la galleria sottostante.

Il nuovo collegamento rapido alla galleria dalla casella di immissione di una chat è in via di rilascio graduale per coloro che eseguono almeno la versione 2.24.23.11 di WhatsApp Beta: nelle prossime settimane, prima del rilascio definitivo in forma stabile, questa funzionalità dovrebbe raggiungere un numero maggiore di beta tester.

Come scaricare/aggiornare l’app o provare in anteprima le novità con WhatsApp Beta

Per scaricare WhatsApp per Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro (come la possibilità di cambiare il tema delle chat), potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).