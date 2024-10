Bisogna riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp il merito di essere costantemente al lavoro per il miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, con l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, oltre che con la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo finale di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore, attraverso il blog ufficiale, il team di WhatsApp ha annunciato l’introduzione di una novità, già apparsa qualche settimana fa nel canale beta, volta a migliorare la funzionalità degli aggiornamenti di stato.

Come migliorano gli aggiornamenti di stato di WhatsApp

Così come viene ricordato dagli sviluppatori, lo stato su WhatsApp rappresenta il modo migliore per restare in contatto con amici e familiari e adesso viene potenziato con i Mi piace, le menzioni private e la possibilità di ricondividere uno stato in cui si è stati menzionati.

Con i Mi piace allo stato gli utenti avranno la possibilità di fare sapere a qualcuno che il suo status è stato apprezzato, il tutto con un solo tocco. Gli sviluppatori ricordano che i Mi piace dello stato sono privati ​​e non hanno un contatore e, pertanto, solo la persona che li ha ricevuti può vederli come cuori nell’elenco di chi li ha visualizzati.

Le Menzioni private, invece, consentono agli utenti di assicurarsi che le persone vicine vedano il nuovo stato, con la possibilità di condividerlo facilmente con il loro pubblico, menzionandoli in privato (coloro che saranno menzionati verranno avvisati in privato e la menzione non verrà mostrata sullo stato).

Queste nuove funzioni sono in fase di rilascio e saranno presto disponibili per gli utenti in tutto il mondo.

E in futuro gli sviluppatori hanno in programma di aggiungere altre funzionalità sia allo stato che alla scheda dedicata agli aggiornamenti, in modo rendere più semplice restare più vicini ai propri amici.