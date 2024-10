WhatsApp chiude il mese di ottobre con l’annuncio di una nuova funzionalità, chiamata Liste, che abbiamo visto in anteprima nei mesi scorsi e che siamo sicuri farà comodo a chiunque abbia un numero enorme di conversazioni all’interno dell’applicazione.

Arrivano le Liste all’interno di WhatsApp

Le Liste, così come le chiama WhatsApp, altro non sono che una evoluzione dei filtri che sono presenti all’interno dell’applicazione da molto tempo prima: i filtri permettono di filtrare le conversazioni solo secondo delle categorie predefinite, mentre le Liste permettono di farlo utilizzando categorie personalizzate.

Ciò significa che grazie a questa funzione è possibile filtrare le conversazioni secondo qualsiasi tipo di categoria si abbia in mente, come Colleghi, Palestra, Lavoro, Calcetto, Cucina, Vicinato, Amici, Università e via dicendo, e questo senza grossi grattacapi perché farlo è estremamente semplice, come la stessa WhatsApp sottolinea nel comunicato, dato che è sufficiente toccare il + in alto a destra nella barra dei preferiti.

Puoi creare e modificare facilmente le tue liste toccando il + nella barra dei filtri in alto nella scheda Chat, o modificando quella che ti interessa tenendola premuta. Analogamente ai tuoi “preferiti”, sia i gruppi che le chat individuali possono essere aggiunti a una lista, e qualsiasi lista creata apparirà nella barra dei filtri.

La funzione Liste, fa sapere WhatsApp, è in distribuzione da questa sera per gli utenti che utilizzano l’applicazione in versione stabile e sarà disponibile per tutti quanti nel giro di qualche settimana, dato che viene distribuita gradualmente e non in un sol colpo.