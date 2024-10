WhatsApp si appresta a rendere più semplice l’aggiunta e la gestione privata dei contatti, qualunque sia il dispositivo utilizzato. L’annuncio arriva direttamente da un post sul blog ufficiale, all’interno del quale vengono annunciati un interessante aggiornamento in arrivo e qualche succosa anticipazione sugli username.

WhatsApp annuncia due novità per i contatti e prepara il campo per gli username

WhatsApp annuncia che presto consentirà agli utenti di aggiungere contatti da qualsiasi dispositivo, e non solo dallo smartphone principale. Sarà infatti distribuito a breve un nuovo aggiornamento che permetterà di aggiungere e gestire i contatti non solo tramite telefono, ma anche sul client WhatsApp Web, sui PC Windows e su altri dispositivi eventualmente collegati.

In più, il team di sviluppatori parla dell’arrivo di una nuova opzione che consentirà di salvare un contatto esclusivamente su WhatsApp, senza andare a “disturbare” la normale rubrica telefonica dello smartphone. Potrebbe rivelarsi utile ad esempio quando si condivide il telefono con altri o se si vogliono separare alcuni contatti da altri, magari quelli aziendali quando si usa più di un account WhatsApp. Anche in questo caso non c’è da aver paura: seppur salvati solo su WhatsApp, questi contatti rimarranno comunque sincronizzati e torneranno al loro posto ripristinando il backup su un nuovo dispositivo (o dopo un reset).

Questi aggiornamenti consentiranno anche di gestire e salvare i contatti in base agli username (o nomi utente, se preferite). Questi ultimi aggiungeranno un ulteriore livello di privacy su WhatsApp, dato che non sarà necessario condividere il numero di telefono per inviare un messaggio a qualcuno. Non sono ancora disponibili, ma gli sviluppatori sostengono che quello di cui parliamo oggi costituisca un passo cruciale verso quella direzione.

La possibilità di aggiungere e gestire i contatti da qualsiasi dispositivo arriverà nei prossimi giorni e settimane attraverso un rollout graduale, mentre non abbiamo ancora una finestra di lancio per gli username. Da quanto state aspettando queste novità?

Per verificare di disporre della più recente versione stabile di WhatsApp potete seguire il badge qui in basso verso il Google Play Store. Per provare per primi i vari cambiamenti integrati di continuo all’interno dell’app di messaggistica potete entrare a far parte del programma beta: non dovete fare altro che seguire questo link (a patto che ci sia ancora posto), per poi continuare a ricevere aggiornamenti in modo tradizionale.