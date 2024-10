Come probabilmente avrete notato, Google Gemini non è ancora in grado di eseguire tutti i compiti, o azioni, che svolgeva Google Assistant, ma piano piano le cose stanno cambiando: la casa di Mountain View ha intenzione di migliorare l’integrazione con le app attraverso le varie estensioni, e proprio in queste ore ci arrivano anticipazioni su quelle riguardanti tre applicazioni molto utilizzate; stiamo parlando di WhatsApp, Google Messaggi e Spotify.

Le nuove estensioni di Gemini in azione: WhatsApp, Messaggi e Spotify

Sempre più azioni di Assistant si stanno “convertendo” in estensioni di Gemini, e grazie al solito AssembleDebug possiamo dare un’occhiata a come funzioneranno le cose con WhatsApp, Google Messaggi e Spotify. Allo stato attuale non è possibile ad esempio chiedere direttamente a Gemini di inviare un determinato messaggio a un contatto su WhatsApp, o avviare una chiamata attraverso quest’ultima app.

Grazie alle nuove estensioni per Gemini, le cose stanno per cambiare, e l’IA imparerà anche le nostre preferenze per eseguire determinate attività. La fonte è stata in grado di attivare le suddette estensioni con l’app Google nella versione 15.40.31.29 beta, e come possiamo subito notare nello screenshot qui sotto, un messaggio spiega come più azioni di Google Assistant vengano convertite in estensioni.

L’estensione di WhatsApp si può affidare a Gemini per inviare messaggi o far partire chiamate attraverso l’applicazione: tutte cose che prima potevano essere eseguite attraverso le azioni di Assistant. Nel breve video dimostrativo qui sotto, possiamo vedere come l’estensione renda possibile dettare messaggi da inviare su WhatsApp (ed eventualmente andare a modificarli manualmente) o far partire una chiamata. Prima che ci proviate, ribadiamo che questo non è attualmente possibile per tutti gli utenti.

L’estensione di Google Messaggi funziona sostanzialmente allo stesso modo: nella descrizione di Google viene fatto notare come sia possibile inviare e leggere messaggi, ma allo stato attuale è disponibile solo la prima azione. Nel video qui di seguito possiamo dare un’occhiata a una breve dimostrazione.

L’estensione di Spotify è simile a quella per YouTube Music, ed è compatibile sia con la versione gratuita sia con l’abbonamento Premium. Nel video qui sotto possiamo vedere come funziona: Gemini può esaudire la richiesta di riprodurre una canzone specifica o un determinato genere musicale su Spotify (con le dovute limitazioni per la versione gratuita), senza necessariamente aprire in primo piano l’applicazione.

Come già specificato più su, queste nuove estensioni di Google Gemini non sono ancora disponibili per tutti. Non sappiamo quando effettivamente le potremo vedere, ma è possibile che la distribuzione partirà negli Stati Uniti e nella lingua inglese nelle prossime settimane.