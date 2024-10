Quest’anno è stato diverso rispetto ai precedenti per quel che concerne il rilascio dell’ultima versione del sistema operativo mobile che muove i nostri smartphone, Android 15 si è fatto attendere più del previsto rispetto alle tempistiche ipotizzate in precedenza e Google non è nemmeno stato il primo produttore a rilasciare l’aggiornamento visto che è stato battuto sul tempo da Vivo.

Ad ogni modo la sera del 15 ottobre anche il colosso di Mountain View ha finalmente avviato la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 15 per tutti gli smartphone Pixel compatibili, ponendo fine di fatto alla snervante attesa a cui sono stati sottoposti i fan del robottino; ora che l’ultima versione del sistema operativo è ufficiale, tocca ai vari brand implementare l’update per i propri dispositivi, alcuni non hanno perso tempo come ASUS e Motorola, ma ci sono diverse altre aziende intente nello sviluppo dell’aggiornamento.

Oggi scopriamo insieme quelli che dovrebbero essere gli smartphone Samsung e Sony idonei per il ricevimento del’ultima versione di Android.

Questi dispositivi Samsung e Sony dovrebbero ricevere l’update ad Android 15

Partiamo subito con una doverosa premessa, quanto stiamo per illustrarvi non proviene da fonti ufficiali, nessuna delle due aziende menzionate ha infatti ancora rilasciato alcun comunicato in merito e quanto condiviso da un operatore di telefonia mobile giapponese va dunque preso con le dovute cautele.

Iniziamo da uno dei brand più celeri e impegnati nel supporto software dei propri dispositivi, Samsung è una delle aziende che può vantare una delle migliori politiche in questo campo (insieme a Google) garantendo non solo 7 anni di aggiornamenti Android per i propri flagship, ma aggiornando continuativamente anche i dispositivi di fascia media e bassa. Alla luce di ciò, l’elenco che stiamo per riportarvi non è ovviamente completo e si riferisce semplicemente a quelli che saranno i primi dispositivi a ricevere l’aggiornamento ad Android 15, a cui faranno seguito diversi altri.

I primi smartphone Samsung che dovrebbero ricevere Android 15: Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A53 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A54 5G, Galaxy Tab S9 FE Plus 5G, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A55 5G, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Passando a Sony il discorso si fa decisamente diverso, se il colosso coreano aggiornerà diversi altri smartphone oltre a quelli appena citati, il brand nipponico si limiterà ad una manciata di dispositivi; Sony infatti oltre a non vantare una politica in materia di supporto software paragonabile a quella di Samsung (la società offre infatti solo 3 anni di aggiornamenti Android e quattro anni di patch di sicurezza per i propri smartphone di punta), non vanta nemmeno lontanamente la diffusione del colosso coreano.

Ad ogni modo questi sono gli smartphone Sony che dovrebbero essere aggiornati ad Android 15: Xperia 1 V, Xperia 10 V, Xperia 5 V, Xperia 1 VI e Xperia 10 VI.

I possessori dei dispositivi menzionati in precedenza, sia di Samsung che di Sony, dovranno quindi pazientare ancora un po’ prima di poter mettere le mani su Android 15.