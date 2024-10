Ora che la versione finale di Android 15 è stata finalmente rilasciata da Google, i vari produttori di smartphone stanno accelerando i tempi per portare la nuova release del sistema operativo sui rispettivi device e ciò riguarda anche ASUS (che nelle scorse ore ha annunciato il programma di anteprima per ASUS ROG Phone 8) e Motorola.

Per quanto riguarda ASUS, allo stato attuale ROG Phone 8 è l’unico smartphone per il quale il produttore ha deciso di avviare un Android 15 Preview Program, precisando sul forum ufficiale che si tratta di un modo per i possessori di tale device di provare in anteprima il nuovo OS, consentendo agli sviluppatori di individuare rapidamente gli eventuali bug e implementare i relativi fix.

Iniziano i test di Android 15 per ASUS ROG Phone 8

ASUS ci tiene a precisare che, trattandosi di un programma di anteprima, tutto ciò che lo riguarda è riservato e, pertanto, invita gli eventuali partecipanti a non pubblicare informazioni sul software, a non discuterne e a non mostrarlo ad altri che non facciano parte di questo programma.

Per accedere al programma è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni, entrare nella sezione dedicata al sistema, selezionare la voce Aggiornamenti di sistema e cliccare sull’icona dell’ingranaggio nell’angolo in alto a destra (da cui è possibile iscriversi).

La nuova versione dell’OS di Google arriva su Motorola Edge 50 Fusion

Dall’India arriva la notizia del rilascio dell’aggiornamento che porta Android 15 su Motorola Edge 50 Fusion, che ottiene anche le patch di sicurezza del mese di ottobre 2024.

L’aggiornamento in questione ha un “peso” di 1,89 GB e nel corso delle prossime settimane dovrebbe raggiungere anche i modelli commercializzati negli altri Paesi. Il team di Motorola sembra voler mantenere gli impegni presi di recente con riferimento ad una maggiore velocità di rilascio degli aggiornamenti. Staremo a vedere.