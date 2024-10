Il mese scorso Google ha lanciato Android 15 QPR1 Beta 2 che introduce un sistema di registrazione dello schermo molto migliore, a partire dai nuovi indicatori nella barra di stato che mostrano che è in corso una sessione di trasmissione o registrazione dello schermo. Ora Google ha annunciato un’altra novità in merito a questa funzionalità.

Android 15 QPR1 introduce un nuovo metodo per interrompere la condivisione dello schermo

Nelle versioni precedenti di Android le condivisioni dello schermo continuavano anche dopo aver bloccato il dispositivo, mentre in Android 15 QPR1 le condivisioni dello schermo avviate da app di terze parti ora vengono automaticamente interrotte quando si blocca il dispositivo.

Google ha recentemente aggiornato le sue note di rilascio di Android 15 QPR1 Beta 2 per menzionare questa modifica che al momento risulta attiva su alcuni dispositivi Google Pixel.

L’azienda di Mountain View incoraggia gli sviluppatori ad aggiornare le loro app in modo che rilascino risorse e aggiornino le loro UI quando la proiezione dello schermo viene interrotta.

Dato che questa modifica fa parte di Android 15 QPR1 e non della versione base di Android 15, non sarà disponibile sulla maggior parte degli altri dispositivi Android fino all’aggiornamento Android 16 l’anno prossimo.

Lo stesso vale per altre funzionalità individuate in Android 15 QPR, come i widget della schermata di blocco per i tablet.