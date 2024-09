In attesa che Google rilasci la versione stabile di Android 15, che non è ancora disponibile nemmeno per gli smartphone della gamma Google Pixel, i principali produttori stanno già lavorando alla nuova versione del sistema operativo e tra questi vi è pure Vivo.

Ebbene, proprio Vivo nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di Android 15 per alcuni dei suoi smartphone di punta, battendo così sul tempo sia Google che Samsung.

Vivo rilascia Android 15 per i suoi modelli di punta

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni relative al rilascio della nuova versione di Funtouch OS, l’interfaccia personalizzata di Vivo basata su Android 15, che fa così il suo esordio ufficiale con questo produttore.

In particolare, l’aggiornamento è stato rilasciato per i modelli della serie Vivo X100, Vivo X Fold3 Pro e iQOO 12 ma è probabile che nel giro di qualche giorno l’update possa raggiungere anche altri device del produttore asiatico.

Vivo aveva preannunciato di avere in programma di rilasciare questo update il 30 settembre ma, a quanto pare, ha deciso di anticipare di qualche giorno, probabilmente in quanto i test interni hanno convinto l’azienda della sua stabilità.

Funtouch OS 15 è la skin personalizzata di Vivo, che oltre alle novità sviluppate dal team di Google introduce delle funzionalità esclusive, come alcune basate sull’intelligenza artificiale (AI Eraser nella Galleria, uno strumento di rimozione delle ombre e Live Transcribe).

I possessori di smartphone Vivo dovrebbero ricevere una notifica che li avvisa della disponibilità dell’update ma quelli più impazienti possono sempre procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.