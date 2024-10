Nuovi aggiornamenti in distribuzione per diversi modelli di casa Samsung, affiancati da un update per NVIDIA SHIELD TV. La casa sud-coreana aggiorna in particolare Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A54, Galaxy A55 5G, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, questi ultimi con una nuova beta della One UI 6 Watch. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S22, S22+ e S22 Ultra

Iniziamo dalla fascia più alta, visto che sono in distribuzione nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Per i flagship dello scorso anno si parte dagli Stati Uniti con i firmware S91*USQS4CXI4, mentre i modelli dell’anno precedente accolgono in Italia le versioni S90*BXXSCEXI4 (con un download richiesto di quasi 300 MB).

Dopo le tante novità ricevute le scorse settimane attraverso l’update con la One UI 6.1.1 (anche se il nome è rimasto 6.1), questa volta abbiamo solamente le patch di sicurezza di ottobre 2024: come abbiamo visto con il più recente bollettino diffuso dal produttore, vanno a correggere 30 vulnerabilità (CVE) che riguardano il sistema operativo (di cui 2 contrassegnate come di livello critico) e 12 che interessano esclusivamente i dispositivi della gamma Samsung Galaxy (SVE).

Non vengono segnalati ulteriori cambiamenti, ma Samsung potrebbe aver integrato qualche bugfix o perfezionamento di stabilità non specificato. Per novità più corpose dovremo aspettare l’arrivo della One UI 7.0 basata su Android 15, che vista la grande quantità di cambiamenti non dovrebbe farsi vedere prima del 2025 (beta sulla serie S24 esclusa) a partire dalla serie Galaxy S25.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A54 e Galaxy A55 5G

Discorso simile per Samsung Galaxy A54 e Galaxy A55 5G: i due smartphone Android di fascia media stanno accogliendo un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre 2024. I firmware in rollout sono per ora A546BXXSACXI3 e A556EXXS5AXI4 e non sembrano integrare ulteriori novità.

Come indicato nel paragrafo più su, le patch di ottobre vanno a correggere poco più di 40 vulnerabilità in tutto, tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i prodotti Samsung). Entrambi i modelli riceveranno la One UI 7.0, ma non prima dell’inizio del 2025.

Novità aggiornamento beta per Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic

L’arrivo di Wear OS 5 e One UI 6 Watch per Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic (e non solo) si avvicina di un ulteriore passo, anche se per quello “decisivo” bisognerà aspettare ancora un po’: in queste ore è in distribuzione una nuova versione beta, la settima se non abbiamo perso il conto.

Le novità? La release è la ZXJ2 e il changelog cita miglioramenti nella stabilità e nelle performance del sistema, passi avanti nell’efficienza energetica e nell’esecuzione dell’app e altri perfezionamenti piuttosto generici. Sono integrate le patch di sicurezza di ottobre 2024, e il download richiesto è di circa 330 MB.

Dopo aver debuttato con Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, la One UI 6 Watch con Wear OS 5 dovrebbe arrivare sulle serie Galaxy Watch6, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch4.

Novità aggiornamento NVIDIA SHIELD TV

Chiudiamo con NVIDIA SHIELD TV, che in queste ore sta ricevendo un po’ a sorpresa un nuovo aggiornamento software a poco più di un anno di distanza dall’ultimo. La versione v33.2.0.252 va a risolvere alcuni problemi noti (tra distorsioni video, riempimenti della memoria, crash e non solo) e vari bug. Questo è il changelog completo con tutte le novità diffuso dal produttore con il suo “Second Hotfix”:

Match Frame Rate (beta) enhancement

Resolves issue with SHIELD drive filling up

Fixes the issue of No audio heard when headset is connected to controller and DAP is on

Resolves issue of Geforce now crash after launch

Ability to clear HDMI 1.4 flag via factory reset

Fixed video distortion on “RGB 8-bit Rec.709” display mode

Resolved USB HDD/Flash drive showing corrupted after hotplug

NAS folder info shows 0 B and not the actual capacity

Mounted storages aren’t listed after upgrade

Fixes occasional crashes in DRM apps

La distribuzione è stata avviata la scorsa settimana e si sta lentamente allargando a tutti gli utenti di NVIDIA SHIELD TV. Il firmware rimane basato su Android 11.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, A54, A55 5G, Watch6, Watch6 Classic e NVIDIA SHIELD TV

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy A55 5G potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Per aggiornare Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic potete passare dalla companion app Galaxy Wearable, a patto che abbiate aderito al programma beta. Per verificare l’arrivo di novità per NVIDIA SHIELD TV potete invece recarvi in “Impostazioni > Informazioni > Aggiornamento di sistema“.

grazie a Mattia B. per lo screenshot di Samsung Galaxy S22 Ultra