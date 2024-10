Sappiamo che per mettere le mani sulla One UI 7.0 stabile basata su Android 15 dovremo attendere ancora qualche mese, e che Samsung ha previsto il lancio di una versione beta pensata per gli sviluppatori. Oggi abbiamo un’interessante conferma sull’arrivo di un programma di beta pubblica, anche se probabilmente le cose per noi italiani non cambieranno più di tanto.

La One UI 7.0 arriverà anche in beta pubblica, ma non subito

La beta della One UI 7.0 basata su Android 15 sarebbe dovuta uscire addirittura alla fine di luglio, perlomeno secondo le indiscrezioni, ma di rinvio in rinvio (niente di ufficiale a dire il vero) siamo arrivati quasi a metà ottobre senza una prima release di test. Il ritardo rispetto alla solita tabella di marcia (la One UI 6.0 beta con Android 14 arrivò in agosto) è stato finalmente “spiegato” da Samsung durante la Developer Conference 2024 di qualche giorno fa, con una doccia gelata non esattamente piacevole con queste temperature autunnali.

Per mettere le mani sulla One UI 7.0 stabile dovremo aspettare il 2025, e una beta per gli sviluppatori arriverà “entro la fine dell’anno“. La nuova release arriverà dunque in compagnia della serie Samsung Galaxy S25, anche se quest’ultima potrà probabilmente contare su un qualcosa in più. Purtroppo non sono state fornite motivazioni, ma potrebbero aver contribuito i ritardi nello sviluppo da parte di Google e i tanti cambiamenti che vedremo con la prossima versione dell’interfaccia sud-coreana.

Mentre siamo ancora in attesa del rilascio di Android 15 per la gamma Google Pixel recente (incredibilmente Big G è stata anticipata da Vivo), spunta un’interessante conferma riguardante i piani di Samsung per la beta della nuova One UI. Rispondendo a un utente della community ufficiale del produttore, un moderatore e membro del team One UI beta (via Tarun Vats) ha dichiarato che la versione di test non sarà riservata agli sviluppatori: avremo dunque una beta pubblica, quasi certamente a partire da Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

“Just as Sally announced on SDC24, One UI 7 Beta will be available to public when the schedule is confirmed. You will be notified on Samsung Members once the Beta starts”.

Non si tratta di un qualcosa di particolarmente sorprendente, ma le dichiarazioni riguardanti gli sviluppatori avevano creato un po’ di confusione. Chiarito questo punto, possiamo fare qualche considerazione sulle tempistiche, ancora non del tutto limpide: la beta per gli sviluppatori dovrebbe uscire entro la fine dell’anno, mentre quella pubblica potrebbe arrivare successivamente, presumibilmente all’inizio del 2025 (niente Italia, a meno di stravolgimenti).

Questo potrebbe significare avere una serie Samsung Galaxy S25 con One UI 7.1 diverse settimane prima di una One UI 7.0 stabile per la serie Galaxy S24: strano per i comportamenti standard di Samsung, ma quest’anno potrebbe essere fatta una sorta di eccezione, visti anche i cambiamenti per l’intero ecosistema. Per saperne di più non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte del produttore. Nell’attesa (lunga) possiamo iniziare a dare un’occhiata alla nuova versione in azione.