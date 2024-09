Il team di sviluppatori di Samsung è al lavoro sull’interfaccia One UI 6 Watch oramai da alcuni mesi ma fino a questo momento per i possessori degli smartwatch che la supporteranno non vi sono ancora notizie certe per quanto riguarda la data di rilascio dell’aggiornamento.

Sono già cinque le versioni beta rilasciate dal colosso coreano e ciò sembrava suggerire che il produttore fosse oramai vicino al termine dei lavori di ottimizzazione ma, a quanto pare, ci sarà invece da avere ancora un po’ di pazienza.

Ci sarà da portare pazienza ancora un po’ per One UI 6 Watch

Brutte notizie per i possessori degli smartwatch di Samsung che attendono l’aggiornamento a One UI 6 Watch sono arrivate nelle scorse ore dal forum ufficiale dell’azienda, nel quale alle domande degli utenti in merito allo stato dei lavori un moderatore ha risposto che al momento è difficile fornire una data precisa per il via alle operazioni di roll out.

Provando a sbilanciarsi, il moderatore di Samsung ha ipotizzato che l’aggiornamento a One UI 6 Watch potrebbe essere rilasciato tra ottobre e novembre.

In sostanza, il team di sviluppatori del colosso coreano sarebbe in ritardo di 1 o 2 mesi su quelli che erano i programmi iniziali e, nello scusarsi per l’imprevisto, il moderatore ha precisato che sono ancora in fase di monitoraggio eventuali problemi importanti al fine di verificare la stabilità della nuova versione dell’interfaccia, aggiungendo che ci sono ancora altre questioni in sospeso che devono essere risolte.

Ricordiamo che l’update alla nuova interfaccia sarà rilasciato per i Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic.

Già disponibile su Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, questa interfaccia (che è basata su Wear OS 5) porta con sé delle funzionalità del pacchetto Galaxy AI e una serie di più o meno grandi modifiche grafiche.