Oggi torniamo a parlare di Android 15, la nuova attesa release che dovrebbe essere distribuita sulla serie Google Pixel nei prossimi giorni. Questo per approfondire una funzione di Google Home introdotta a partire dalla beta 3 del sistema operativo, ma che sembra essere stata un po’ sottovalutata. In più, restando almeno in parte in argomento (tra poco capirete perché), vale la pena dare un’occhiata a due novità di Google TV in arrivo sui dispositivi Chromecast.

Il salvaschermo per la smart home di Android 15

Iniziamo proprio da Android 15, sistema operativo per ora rilasciato solo in versione AOSP e (piuttosto sorprendentemente) da Vivo per alcuni dei suoi modelli di punta. Questo naturalmente escludendo i vari programmi beta, compreso quella della stessa casa di Mountain View: già da un po’ Google ha introdotto la versione beta 3 di Android 15, e con questa ha portato una nuova interessante funzione che potrebbe rivelarsi particolarmente utile, soprattutto per i tablet.

Stiamo parlando della funzione Controlli della casa (Home Controls) all’interno della sezione Salvaschermo (o Screensaver), che consente di “trasformare” smartphone e tablet in una dashboard per la smart home quando il dispositivo è collegato all’alimentazione (una dock o un normale caricabatterie). La cosa forse più interessante è che questa non è un’esclusiva dei prodotti della serie Google Pixel, ma è accessibile da tutti i modelli con funzione Screensaver aggiornati ad Android 15 (compreso ad esempio Nothing Phone (2a) con Nothing OS 3.0 beta). Questo perché viene fornito da Android SystemUI, che a sua volta incorpora l’attività Controlli della casa di Google Home (ma non solo, visto che funziona anche con Home Assistant).

Con il salvaschermo abilitato, i dispositivi con Android 15 possono mostrare la schermata principale di Google Home, con le categorie in alto e i dispositivi preferiti, in modo da offrirne il controllo rapido con una sorta di Always-On Display dedicato. È possibile che in futuro questa funzione possa essere supportata anche da altri servizi, come ad esempio SmartThings. Ne sapremo probabilmente di più quando potremo mettere le mani sulla versione finale di Android 15 “modificata” dai vari produttori.

Il pannello di Google Home arriva su Chromecast con Google TV

Restiamo in parte in argomento perché con la versione beta (Anteprima pubblica) di Google Home si sta allargando la disponibilità del pannello per il controllo della smart home su Chromecast con Google TV. Questa funzione ha debuttato con il lancio di Google TV Streamer, il nuovo hub per l’intrattenimento e la casa smart lanciato quest’estate (in Italia da fine settembre), e sta ora iniziando ad arrivare sul dongle.

Il pannello Google Home, come potete vedere nelle immagini di 9to5Google qui sotto (con protagonista Google TV Streamer, ma è lo stesso), è denominato Home Preview, viene visualizzato nelle impostazioni rapide di Google TV e di fatto corrisponde alla scheda preferiti dell’app Google Home. Offre l’accesso a luci, termostato, videocamere, prese smart, altoparlanti e così via: tutto quello che è stato inserito tra i preferiti dall’app.

Google aveva annunciato il mese scorso che la funzione sarebbe stata allargata a più dispositivi con Google TV, esattamente come l’altra novità che scopriremo nel prossimo paragrafo. Per il momento sembra che sia apparsa solo ad alcuni utenti che fanno parte del programma di Anteprima pubblica di Google Home e su Chromecast con Google TV, ma in futuro dovrebbe ampliarsi ulteriormente. Per entrare nel programma di Anteprima pubblica di Google Home potete aprire l’app sullo smartphone, selezionare la scheda “Impostazioni” e scorrere fino alla voce dedicata (in fondo).

Arrivano gli sfondi AI sui dispositivi Chromecast

Un’altra novità di Google TV Streamer sta iniziando ad arrivare su altri dispositivi Chromecast, tra cui Chromecast con Google TV: si tratta degli sfondi AI, che possono essere utilizzati all’interno della Modalità Ambient.

Come segnalato da 9to5Google, una volta che la TV viene impostata in modalità screensaver appare una nuova sezione denominata “Custom AI Art“, che include una galleria preselezionata di immagini generate dell’intelligenza artificiale da utilizzare come salvaschermo. Viene data la possibilità di rimuovere o aggiungere immagini, e scegliendo quest’ultima opzione si possono andare a creare nuove immagini fornendo un prompt a Google TV: si può chiedere una generazione casuale, oppure scegliere uno stile artistico specifico.

Come dichiarato da Google, nei piani c’è l’intenzione di rilasciare nuove ulteriori funzionalità, inclusa una pagina dedicata allo sport e alle partite in evidenza. Avete ricevuto anche voi la nuova funzione per generare sfondi con l’IA sui dispositivi Chromecast?