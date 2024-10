Google Contatti è l’applicazione rubrica preinstallata su diversi smartphone Android che dispongono della versione stock del sistema operativo. Risulta infatti disponibile fin dalla prima accensione sui dispositivi Google Pixel, ma può essere installata su un gran numero di modelli con interfaccia personalizzata.

Attualmente nell’app Google Contatti offre la possibilità di salvare un nuovo contatto su un account Google o dispositivo specifico, ma ora sembra che questa opzione sia destinata a sparire.

L’app Google Contatti potrebbe rendere meno comodo salvare i nuovi nominativi

Nella versione 4.42.26.682057806 dell’app Google Contatti la sezione “Salva in” è scomparsa dalla sezione di creazione di un nominativo e ora in fondo alla pagina c’è una dicitura “Salvataggio in” seguita dall’account Google collegato.

Questa modifica non implica che gli utenti non saranno più in grado di salvare i nuovi contatti su altri account o dispositivi, in quanto sembra che sarà possibile utilizzare ancora l’opzione “sposta su un altro account”.

Non è chiaro se questa modifica individuata nel codice dell’app sia intenzionale, inoltre essendo una modifica in corso, non è nemmeno detto che Google la distribuirà ufficialmente. In caso affermativo sembra che aggiungere nuovi nominativi diventerà un po’ meno pratico con questa nuova implementazione dell’app Google Contatti.