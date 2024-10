Prosegue la Festa delle Offerte Prime di Amazon, anche se ormai mancano poche ore al termine. Se state cercando un nuovo smartphone Android di fascia alta o medio-alta allora potreste volgere lo sguardo alle due proposte del sito targate OnePlus: i protagonisti sono OnePlus 12 e OnePlus 12R, smartphone che possono contare in queste ore su sconti davvero generosi rispetto ai listini consigliati.

Che offerte per OnePlus 12 e OnePlus 12R su Amazon

OnePlus 12 ha fatto il suo debutto in Cina a inizio dicembre, ma sul mercato italiano abbiamo dovuto aspettare la seconda metà di gennaio. Per la prima volta è arrivato a livello globale in compagnia di un modello della gamma R, ossia il fratello OnePlus 12R, che si posiziona su un gradino più in basso.

OnePlus 12 propone un ampio display AMOLED da 6,82 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ossia l’ammiraglia dei chipset del produttore californiano: al suo fianco ci sono 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0 (nella versione in promozione). Quattro i sensori fotografici integrati in tutto: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare IMX581 da 48 MP e teleobiettivo da 64 MP OV64B con zoom ottico 3x, mentre frontalmente una fotocamera singola da 32 MP.

Completa la connettività, con 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB Type-C. Presente una certificazione IP65 contro acqua e polvere. La batteria è da 5400 mAh e supporta la ricarica rapida da 100 W (con cavo) e la ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone è uscito con Android 14 e OxygenOS 14, con la promessa di almeno quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.

OnePlus 12R è pensato per chi vuole spendere meno, e punta sul chipset flagship di casa Qualcomm dello scorso anno, ossia lo Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da ben 16 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Il display è un AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2780 x 1264, con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato. A bordo c’è una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, oltre a una fotocamera singola da 16 MP.

Anche qui la connettività è completa, e la batteria cresce di poco, raggiungendo i 5500 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W. Lo smartphone ha debuttato con Android 14 e OxygenOS 14 come il fratello, e secondo quanto promesso arriverà almeno fino ad Android 17, con patch di sicurezza fino all’inizio del 2028.

OnePlus 12 e OnePlus 12R hanno esordito al prezzo consigliato di rispettivamente 1099 euro (16-512 GB) e 699 euro (16-256 GB), ma in queste ore potete portarveli a casa a cifre decisamente più intriganti. Grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, i due smartphone sono in sconto a 762,57 euro (versione Silky Black) e 463,76 euro (Cool Blue): se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre in fondo potete consultare le nostre recensioni per eventuali indecisioni.

