C’è una nuova carrellata di aggiornamenti software che coinvolge smartphone e cuffie a marchio Samsung, produttore che, nonostante i lavori in corso per la One UI 7.0, continua a confermarsi re degli aggiornamenti e a rilasciare tempestivamente le nuove patch di sicurezza e non solo.

Nel frattempo, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per il proprio Surface Duo 2, mentre la Chromecast con Google TV si aggiorna, pur restando in attesa dell’aggiornamento ad Android TV 14. Scopriamo tutti i dettagli.

Samsung aggiorna smartphone e cuffie

Samsung continua quotidianamente a rilasciare nuovi aggiornamenti software per tutti i dispositivi supportati, implementando patch di sicurezza più aggiornate, risolvendo i bug presenti e aggiungendo nuove funzionalità.

Samsung Galaxy S23 Ultra: risolto il bug della fotocamera

Partiamo con il flagship 2023 del colosso sudcoreano, ovvero Samsung Galaxy S23 Ultra. In seguito al rilascio dell’aggiornamento alla One UI 6.1.1 (qua chiariamo perché sullo smartphone spunta One UI 6.1) tramite la build S918BXXU6CXH7, lo smartphone (alla pari dei suoi fratelli minori Galaxy S23 e Galaxy S23+) ha iniziato a soffrire di problemi con la fotocamera.

Nel giro di una ventina di giorni, Samsung è corsa ai ripari, rilasciando un nuovo aggiornamento software (anche in Italia), tramite la build S918BXXU6CXI1 che mantiene le patch di settembre 2024 ma risolve il bug della fotocamera sopra-citato. Ecco il changelog completo:

Stabilità e affidabilità

Il comportamento del dispositivo è stato migliorato.

Il comportamento del dispositivo è stato migliorato. Sicurezza

Il dispositivo è protetto da una maggiore sicurezza.

Samsung Galaxy S24 FE riceve il primo aggiornamento software con patch di ottobre 2024

Samsung Galaxy S24 FE inizia il suo viaggio lungo 7 anni nel mondo degli aggiornamenti software: il colosso sudcoreano ha infatti da qualche giorno avviato il rilascio della build S721BXXS2AXI5 anche in Europa (Italia inclusa) che porta con sé le patch di sicurezza aggiornate a ottobre 2024.

Come raccontato dalla stessa Samsung, con le nuove patch vengono risolte 30 falle presenti in precedenza nel sistema operativo Android (due delle quali contrassegnate come critiche) e 12 falle che coinvolgevano direttamente (ed esclusivamente) i dispositivi Galaxy con chip Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850 e W920.

Nuovo aggiornamento per le cuffie Samsung Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro

In questi giorni è in fase di rilascio un nuovo aggiornamento software per le cuffie Samsung Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro.

Secondo quanto riportato nel changelog ufficiale, l’aggiornamento migliora la qualità del suono e la stabilità della connessione via Bluetooth. Le build in distribuzione sono la R530XXU0AXJ1 (Galaxy Buds 3) e R630XXU0AXJ1 (Galaxy Buds 3 Pro).

Microsoft Surface Duo 2 si aggiorna per l’ultima volta

Microsoft Surface Duo 2 sta ricevendo nelle ultime ore un nuovo aggiornamento software che non va a modificare la versione del sistema operativo (che resta Android 12L): la build in distribuzione è la 2023.501.541 e ha un peso di 54 MB. Ecco il changelog:

Questo aggiornamento implementa gli scenari descritti nel Bollettino sulla sicurezza Android di ottobre 2024.

Lanciato il 22 settembre 2021, il Microsoft Surface Duo 2 rappresenta l’ultimo smartphone Android di casa Microsoft. Stando a quanto riportato sul portale di supporto, questo aggiornamento dovrebbe essere l’ultimo per il dispositivo (la fine del supporto è prevista il 21 ottobre 2024), giunto al pensionamento dopo un solo major update (era stato lanciato con Android 11 e poi aggiornato ad Android 12) e tre anni di patch di sicurezza.

Chromecast con Google TV si aggiorna: nuove patch ma niente Android TV 14

Come anticipato in apertura, c’è un nuovo aggiornamento software anche per la Chromecast con Google TV, dispositivo di streaming soppiantato da Google TV Streamer nel portfolio del colosso di Mountain View.

L’aggiornamento, dal peso di circa 83 MB, è in fase di distribuzione tramite la build STTL.240812.006 (che sostituisce la precedente STTE.240615.007) e implementa le patch di sicurezza aggiornate a settembre 2024 (in precedenza, erano quelle di luglio 2024).

Non cambia la versione del sistema operativo che resta ancora Android TV 12: gli utenti in possesso di una Chromecast con Google TV dovranno quindi attendere ancora l’aggiornamento ad Android TV 14, promesso da Google ma evidentemente non ancora “pronto” per il rilascio.

Come installare gli aggiornamenti su smartphone e cuffie Samsung, Microsoft Surface Duo 2 e Chromecast con Google TV

Arrivati alla fine, rivediamo insieme la procedura per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con gli stessi) su smartphone e cuffie Samsung, sullo smartphone Microsoft Surface Duo 2 e su Chromecast con Google TV.