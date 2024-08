Durante il mese in corso Google non ha presentato solo i nuovi smartphone della famiglia Pixel 9, qualche giorno prima dell’evento infatti è stato svelato il nuovo dispositivo votato all’intrattenimento domestico destinato a sostituire le Chromecast che tutti conosciamo, ovvero Google TV Streamer.

Con l’imminente avvento del nuovo dispositivo che oltre ad un design rinnovato porterà con sé nuove funzionalità, molti possessori di Chromecast con Google TV hanno iniziato a domandarsi quali di queste potrebbero eventualmente essere rilasciate anche per le loro Chromecast; a questa domanda rispondono, in parte, i colleghi di androidauthority.

Anche Chromecast con Google TV riceverà Android 14, seppur con alcune limitazioni

Per tutti coloro che possiedono una smart TV un po’ datata o con un software proprietario non all’altezza, il colosso di Mountain View offre Chromecast con Google TV, dispositivo votato all’intrattenimento domestico grazie al quale gli utenti possono usufruire di tutti i servizi di streaming a cui sono abbonati.

Il dongle HDMI in questione ha saputo attrarre a sé schiere di affezionati utenti nel corso degli anni, molti dei quali alla luce della presentazione del nuovo Google TV Streamer si domandano se valga la pena sostituire il proprio dispositivo; il nuovo arrivato vanta infatti non solo l’ultima versione del sistema operativo attualmente disponibile, Android TV 14, ma anche una serie di nuove funzionalità grazie anche all’ausilio dell’intelligenza artificiale Google AI.

I colleghi menzionati in apertura, durante l’evento di presentazione dello scorso 13 agosto, hanno avuto modo di porre alcune domande al riguardo agli addetti ai lavori, scoprendo che il colosso di Mountain View ha sì in programma di portare Android TV 14 su Chromecast con Google TV, ma che il dispositivo non potrà beneficiare di tutte le nuove funzionalità.

Secondo quanto condiviso dunque, non tutte le nuove funzionalità di Android TV 14 saranno disponibili su altri dispositivi, il nuovo stack di rete Thread per esempio, che consente alle TV di fungere da router di confine Thread, non sarà disponibile sui dispositivi delle precedenti generazioni perché questi non sono dotati delle componenti hardware necessarie al suo funzionamento.

È comunque lodevole che l’azienda continui a supportare Chromecast con Google TV tramite aggiornamenti software (l’ultimo dei quali rilasciato da poco), la versione 4K del dongle dovrebbe ancora ricevere aggiornamenti di sicurezza fino alla fine di settembre 2025, mentre Chromecast con Google TV (HD) dovrebbe ricevere aggiornamenti fino alla fine di settembre 2027.

Il modello 4K è giunto sul mercato equipaggiato con Android TV 10, ricevendo in seguito l’update alla versione 12 e, nel prossimo futuro, anche alla 14; la variante HD invece è stata lanciata con Android TV 12 pronto all’uso.

Al momento non sono state condivise tempistiche precise, non è chiaro dunque quando le Chromecast con Google TV riceveranno l’aggiornamento in questione, motivo per cui tutti i possessori dovranno attendere pazientemente per saperne di più, consapevoli però del fatto che il loro dispositivo potrà comunque beneficiare di alcune novità, anche se non di tutte.