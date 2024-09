Come abbiamo visto, da ieri sono in distribuzione le novità della One UI 6.1.1 per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, oltre che per la serie Galaxy Tab S9 e per i pieghevoli 2023 Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. Pur portando tanti interessanti miglioramenti, non sembra tutto rose e fiori: in queste ore stanno infatti emergendo alcuni problemi riguardanti le funzionalità fotografiche della serie Galaxy S23. Vediamo di che si tratta.

Problemi con le foto dei Samsung Galaxy S23 dopo l’aggiornamento alle One UI 6.1.1

L’aggiornamento alla One UI 6.1.1 (dicitura che compare solo su pieghevoli e tablet, come spiegato da Samsung stessa) per la serie Galaxy S23 sembra aver portato qualche problema con il comparto fotografico. In base a quanto condiviso da Tarun Vats su X, l’update alla versione S91*BXXU6CXH7 sembra provocare strane sfocature e ombre fantasma nelle fotografie scattate con uno zoom tra il 16x e il 19,9x. Vediamo qualche esempio nelle immagini qui in basso.

Al momento l’unico “rimedio” temporaneo che sembra sortire qualche effetto risiede nelle impostazioni dell’app Fotocamera: bisogna andare a ridurre l’intervento dell’Ottimizzazione intelligente, opzione raggiungibile attraverso l’icona della rotella in alto. Impostandolo su Medio o Minimo invece che su Massimo, sembra che il problema non si presenti. Siamo sicuri che Samsung interverrà nel più breve tempo possibile per risolvere, magari già entro qualche giorno o con l’update che integrerà le patch di sicurezza di settembre.

Vi ricordiamo che l’aggiornamento alla One UI 6.1.1 ha già raggiunto Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra, anche in Italia. Gli ultimi pieghevoli, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, sono invece già stati lanciati con questa versione.

Samsung dovrebbe presumibilmente rimediare al problema sopra descritto nei prossimi giorni, nonostante l’attenzione sia rivolta verso l’imminente programma beta della One UI 7.0: per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti sul vostro smartphone dovete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Avete riscontrato anche voi questi problemi con la fotocamera dopo il recente aggiornamento? Fateci sapere la vostra e cosa ne pensate della nuova release.