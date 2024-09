Google TV Streamer è ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia da oggi, 24 settembre 2024, come anticipato dalla stessa casa di Mountain View. Il nuovo dispositivo per l’intrattenimento è stato lanciato lo scorso agosto a partire dagli Stati Uniti, ma l’attesa è finita anche per noi: andiamo a scoprire il prezzo di vendita per il nostro Paese e dove acquistarlo.

Google TV Streamer da oggi anche in Italia

Google TV Streamer è il successore di Chromecast con Google TV e va a rendere più completa la proposta della casa di Mountain View per quel che concerne i dispositivi per lo streaming. Il nuovo prodotto è pensato per offrire la migliore esperienza di intrattenimento e per facilitare il controllo della smart home e dei dispositivi connessi: non solo offre il meglio della piattaforma Google TV che già conosciamo, ma funge da hub per la casa intelligente, permettendo il controllo di luci e altri dispositivi smart, con supporto ai prodotti Google Home e Matter.

Rispetto al Chromecast, Google ha migliorato il processore, raddoppiato la memoria RAM (ora da 4 GB) e integrato 32 GB di spazio di archiviazione: i tempi di caricamento sono più rapidi, le prestazioni più convincenti e viene garantita una maggiore fluidità tra i vari menu.

Vista la sempre crescente popolarità dello streaming, Google TV Streamer non si fa mancare nulla: offre l’accesso a più di 700.000 film e programmi tramite app di streaming come YouTube TV, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ e così via, ma anche la possibilità di visualizzare più di 800 canali TV in diretta gratuiti. C’è il supporto a 4K HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos, con i quali Big G punta a un’esperienza cinematografica.

Poteva mancare l’intelligenza artificiale? Ovviamente no, e grazie a Google AI gli utenti possono ottenere consigli su cosa guardare, selezionare e organizzare i contenuti più adatti ai gusti e riunire tutti gli abbonamenti in un unico posto. Grazie a Gemini, si possono ottenere riepiloghi completi, recensioni e analisi dei contenuti stagione per stagione. Per non confondere i gusti della famiglia, c’è anche la possibilità di creare liste di titoli con consigli personalizzati per ciascun membro della casa.

Non solo film e serie però, perché come detto supporta la connettività con Matter e con il protocollo Thread, per un collegamento più rapido, semplice e sicuro dei vari dispositivi per la smart home. È presente un pannello Google Home facilmente raggiungibile dalla schermata principale, che consente di controllare luci, speaker, temperature e persino le immagini della videosorveglianza e dei campanelli smart senza alzarsi dal divano. La modalità Ambient permette inoltre di trasformare la TV inattiva in una cornice digitale con foto tratte dagli album dei ricordi di Google Foto oppure con screensaver unici generati dall’intelligenza artificiale.

Il dispositivo è il primo a poter contare su Android TV 14, una versione ufficialmente annunciata durante lo scorso Google I/O con miglioramenti nell’efficienza energetica, nell’accessibilità, nelle prestazioni, nel multitasking, nel controllo remoto e nella connettività.

Specifiche tecniche di Google TV Streamer: risoluzione video fino a 4K HDR, 60 fps

formati supportati: video: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.1, Matter, Thread

porte: USB Type-C (power e data), HDMI 2.1 (Type A, cavo non incluso) ed Ethernet

sistema operativo: Android TV 14

dimensioni e peso: 161,6 x 75,6 x 26,7 mm, 160,7 g

A livello di design, Google TV Streamer è pensato per non farsi troppo notare e adattarsi all’arredamento grazie a un aspetto minimale ed elegante. Inclusa nella confezione di vendita c’è ovviamente il telecomando, dotato di due batterie AAA (incluse): è compatibile coi comandi vocali ed è stato ridisegnato per offrire un’ergonomia migliorata, un retro con una presa più comoda e una disposizione dei pulsanti ottimizzata per adattarsi alle mani di tutti; a disposizione pure un pulsante personalizzabile che può rivelarsi utile per aprire l’app preferita oppure eseguire altre azioni. Google ha pensato anche a un metodo per evitare di perderlo: basta pronunciare frasi come “Hey Google, trova il telecomando“, ma anche premere il pulsante sul retro di TV Streamer o passare dall’app Google Home, per farlo suonare.

Prezzo di Google TV Streamer in Italia e dove acquistarlo

Google TV Streamer è disponibile da oggi anche in Italia nella sola colorazione Porcelain, senza periodi di preordine: il prezzo consigliato è di 119 euro. Se siete interessati, potete già procedere all’acquisto sul Google Store seguendo il link qui in basso. Nelle prossime ore sarà proposto pure su Amazon.