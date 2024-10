Samsung ha parlato ufficialmente della One UI 7.0 durante l’annuale conferenza degli sviluppatori di ieri, e anche se per metterci sopra le mani bisognerà aspettare ancora un po’, in queste ore sono già spuntate numerose e ulteriori anticipazioni. Andiamo a scoprire più da vicino cosa ci aspetta con la nuova versione basata su Android 15 tra immagini e video, che ritraggono la One UI 7.0 in azione su Samsung Galaxy S24 Ultra.

La One UI 7.0 si mostra su Samsung Galaxy S24 Ultra tra immagini e video

Il programma beta della One UI 7.0 doveva inizialmente aprirsi nel mese di luglio, o perlomeno così dicevano le indiscrezioni: purtroppo sembra che lo sviluppo stia andando per le lunghe, e del resto le novità e i miglioramenti attesi potrebbero giustificare le tempistiche. Come abbiamo visto, inoltre, Samsung utilizzerà il termine One UI per riferirsi a tutte le esperienze software del suo ecosistema, smart TV ed elettrodomestici compresi.

La beta per la serie Samsung Galaxy S24 ancora non è arrivata, ma durante l’evento di ieri il produttore ha finalmente parlato del rilascio. Chi si aspettava di mettere le mani sulla versione stabile in tempi brevi è destinato a rimanere deluso: il produttore ha dichiarato che la versione beta arriverà per gli sviluppatori entro la fine dell’anno (quasi certamente partendo proprio dalla serie Galaxy S24), ma per il rilascio stabile dovremo aspettare il 2025. I più recenti rumor puntavano sempre di più sul lancio in concomitanza con i prossimi flagship della serie Galaxy S25, ed effettivamente sembra che stiamo andando proprio in quella direzione (One UI 7.1 permettendo).

Non sappiamo se e quando ci sarà un programma beta aperto al pubblico, e l’attesa potrebbe rivelarsi ancora piuttosto lunga, ma possiamo in qualche modo consolarci con le tante ulteriori anticipazioni spuntate in queste ore. Grazie a immagini e video possiamo già vedere la One UI 7.0 in azione su Samsung Galaxy S24 Ultra.

I primi cambiamenti che saltano all’occhio sono ovviamente quelli relativi alle icone, che donano un aspetto rinnovato all’intero sistema (con tanti colori e un effetto più tridimensionale), ma possiamo notare novità anche per i vari pulsanti di attivazione e disattivazione e per l’area delle notifiche. Anche i quick settings sono cambiati, con più “curve” rispetto agli arrotondamenti già presenti sulla One UI 6.1, così come la schermata del multitasking, le animazioni e gli effetti di transizione in generale.

Oltre alle icone delle app, sono state rinnovate anche quelle della barra di stato, in particolare quella che indica il livello della batteria. Samsung ha pure ridisegnato l’interfaccia della Fotocamera, con la maggior parte dei controlli spostati in basso per un più facile accesso a una sola mano con lo smartphone in modalità portrait. Possiamo apprezzare le novità nella corposa galleria qui sotto.

All’interno del rinnovato sistema operativo è stata inoltre scovata una nuova funzionalità: si tratta di Galaxy Avatar, disponibile all’interno delle funzionalità avanzate. Non sono purtroppo trapelati molti dettagli, a parte il fatto che nelle impostazioni troviamo opzioni per gli Avatar Stickers (adesivi) e per la fotocamera (Avatar Camera), con la possibilità di disegnare nuovi vestiti per l’avatar stesso. Nel video qui sotto si può notare la presenza di “Create an avatar video“, per creare video con protagonista l’avatar da poter condividere o utilizzare per chiamate, allarmi o altre schermate. Potrebbe trattarsi di una sorta di funzione AR Emoji rinnovata e potenziata, ma per i dettagli dovremo aspettare.

La One UI 7.0 che abbiamo potuto apprezzare in queste immagini proviene dal firmware S928USQU3BXI2 per Samsung Galaxy S24 Ultra, e naturalmente è basata su Android 15 (release disponibile per ora solo in versione AOSP e in arrivo sui Google Pixel entro questo mese). Anche in base a quello che abbiamo appena visto, si prospetta come uno dei più grandi e importanti aggiornamenti per i dispositivi Samsung Galaxy.

Vi lasciamo a un lungo video che approfondisce le novità viste qui sopra provenienti dalla Samsung Developer Conference 2024. Come si sembra la One UI 7.0? Fateci sapere la vostra sulla prossima release del produttore sud-coreano.