Data l’elevata concorrenza nel settore mobile, per i produttori più importanti ha grande importanza riuscire a rafforzare il proprio brand e renderlo facilmente riconoscibile per gli utenti e Samsung pare abbia in programma di apportare delle novità da questo specifico punto di vista.

Del resto, visto il notevole impegno di Samsung per riuscire ad offrire ai propri utenti un’interfaccia altamente personalizzata come One UI, funzionalità e servizi esclusivi e aggiornamenti rilasciati con costanza e per un lungo periodo di tempo, non c’è da stupirsi se il colosso coreano desideri curare l’aspetto del branding.

Samsung mette One UI al centro del suo ecosistema

In occasione della Samsung Developer Conference (SDC), il colosso coreano ha annunciato un cambiamento che dovrebbe unire le sue diverse linee di prodotti.

Samsung non produce soltanto smartphone e tablet ma anche smart TV, elettrodomestici e altri dispositivi e, allo stato attuale, il software di ciascuna categoria di prodotti ha nomi differenti, il che rende il suo ecosistema un po’ confusionario.

A quanto pare, il colosso coreano ha deciso di risolvere tale problema, unificando il suo brand e scegliendo One UI, il nome dell’interfaccia usata su smartphone e tablet, come nuovo centro del suo ecosistema.

E così sotto il brand One UI saranno unificati i vari software che vengono usati sui principali prodotti dell’azienda coreana, dagli smartphone ai tablet, dalle smart TV agli elettrodomestici intelligenti.

Questa importante modifica diventerà effettiva nel corso del prossimo anno e, a dire del produttore, dovrebbe riuscire a rendere il suo ecosistema più coeso rispetto a quella che è l’attuale situazione.

Il colosso coreano ha infine sfruttato l’occasione per ricordare il grande supporto software che offre ai suoi utenti, così come viene confermato dai sette anni di aggiornamenti garantiti.