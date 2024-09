Sin dal lancio della gamma dei Google Pixel 9, avvenuto con due mesi di anticipo, è stato chiaro come il colosso di Mountain View abbia cambiato le proprie strategie. Nelle scorse ore è stato infatti rilasciato il codice sorgente di Android 15, segnando un profondo cambiamento in quella che era una prassi consolidata, in cui il rilascio della versione AOSP coincideva tradizionalmente con il rilascio dell’aggiornamento per i dispositivi Pixel.

L’ultima volta che si è verificata una situazione simile è stata nel 2021 con il lancio di Android 12, la cui versione AOSP è stata rilasciata qualche settimana prima dell’aggiornamento per i Pixel. In quel caso Google ha voluto attendere la presentazione dei Pixel 6 per mostrare ufficialmente il nuovo Material You, rilasciando poi l’aggiornamento per i suoi smartphone in concomitanza con la presentazione dei nuovi dispositivi.

La versione stabile di Android 15 arriverà nelle prossime settimane

La scelta di Google di rilasciare Android 15 nell’Open Source Project con diverse settimane di anticipo rispetto all’aggiornamento per i suoi smartphone segna un nuovo approccio per l’azienda. La versione AOSP di Android consente a chiunque di contribuire allo sviluppo del sistema operativo, ed in questo modo gli sviluppatori avranno ora più tempo per ottimizzare le proprie app in vista dell’arrivo dell’aggiornamento stabile di Android 15.

A tal proposito Google ha confermato che Android 15 per i dispositivi Pixel arriverà “nelle prossime settimane”, come già confermato da diverse fonti nei giorni scorsi che vedevano il rilascio dell’aggiornamento nel corso del mese di ottobre. Per quanto riguarda gli smartphone di altri produttori, come Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, OPPO, Sony o Xiaomi, l’aggiornamento ad Android 15 è previsto “nel corso dei prossimi mesi”, come di consueto.

Per allietare l’attesa Google ha inoltre annunciato l’arrivo di una nuova serie educativa chiamata Spotlight Weeks, in cui verranno approfonditi argomenti tecnici relativi ad Android, con particolare attenzione ad Android 15. Se invece non avete voglia di aspettare, vi ricordiamo che potete installare Android 15 QPR1 Beta 1.1 sul vostro dispositivo Pixel, per provare in anteprima le novità che verranno introdotte nella versione stabile e nel Feature Drop di dicembre.

Se invece siete iscritti alla versione beta di Android 15 (attualmente l’ultima disponibile è la Beta 4.2) e volete installare Android 15 in versione stabile senza perdere i vostri dati, dovrete semplicemente rifiutare la notifica di aggiornamento alla versione QPR1 beta fino a quando Google rilascerà la versione definitiva nelle prossime settimane.