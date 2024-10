Google Foto, l’app che funge da galleria predefinita per gli smartphone dell’azienda ma che viene al contempo utilizzata anche dagli utenti in possesso di dispositivi differenti, sta ricevendo diverse attenzioni da parte del colosso di Mountain View negli ultimi tempi, i team di sviluppatori assegnati al progetto infatti sono al lavoro per implementare tuta una serie di migliorie e nuove funzioni.

A titolo di esempio, nel corso delle ultime settimane, abbiamo visto come la versione web del servizio abbia ricevuto la sezione documenti, come siano in lavorazione novità per il miglioramento degli scatti, per dare priorità ad alcuni volti nella sezione ricordi e modifiche all’interfaccia dell’editor video dell’app, come Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur e Portrait Light siano diventate disponibili per tutti senza abbonamento o costi aggiuntivi, come l’app potrebbe introdurre una scorciatoia per modificare le foto nei Ricordi, come stiano per arrivare nuovi filtri di ricerca e commenti semplificati, come siano state rese disponibili le nuove Raccolte, come l’app stia sperimentando nuove opzioni per gestire meglio i contenuti, come sia stato risolto un fastidioso problema con la ricerca delle immagini, o ancora come siano stati aggiunti strumenti per modificare i video e creare clip.

Quest’oggi, grazie all’incessante lavoro svolto dal cacciatore di codici assembledebug, diamo uno sguardo in anteprima ad alcune novità che potrebbero fare la propria comparsa in Google Foto nel prossimo futuro.

In test alcune modifiche per l’interfaccia di condivisione dei Ricordi in Google Foto

Sembra che in quel di Mountain View abbiano deciso di apportare alcune modifiche estetiche a Google Foto, nello specifico è in fase di test una sorta di semplificazione per quel che riguarda la condivisione dei Ricordi come video o singole foto, ma anche qualche cambiamento per il layout di visualizzazione della cronologia.

Allo stato attuale, quando l’utente preme il pulsante Condividi nella sezione Ricordi, l’app apre un menù a comparsa grazie al quale è possibile scegliere di condividere l’intero ricordo o solo la foto corrente; tuttavia, come potete notare dal video poco sotto, Google sembra intenzionata ad apportare alcune modifiche a questo menù, dotandolo di un nuovo pulsante Condividi che apre un’interfaccia utente di condivisione unificata.

La nuova interfaccia utente attualmente in test si presenta con i pulsanti “Video” e “Elementi” posizionati nella parte superiore dello schermo, il primo consente la condivisione del ricordo come video, mentre il secondo permette di selezionare più foto grazie ad un carosello; nella stessa pagina è inoltre presente il pulsante dedicato alla modifica.

Le immagini che potete vedere nella galleria qui sopra invece ci mostrano quello che potrebbe diventare il nuovo layout per la visualizzazione della cronologia della sezione Ricordi, rispetto alla visualizzazione attuale (prima immagine) Google ha organizzato le anteprime delle foto in un layout a griglia più uniforme, spostando al contempo il pulsante del menu contestuale dalla parte inferiore dell’anteprima all’intestazione ed eliminando il pulsante di condivisione.

Quanto appena visto è stato individuato dallo sviluppatore menzionato in apertura nella versione 6.72 di Google Foto, le novità non sembrano ampiamente disponibili al momento ma potrebbero essere introdotte con un futuro aggiornamento dell’applicazione.