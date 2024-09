È stato un periodo piuttosto intenso per Samsung, con il lancio di diverse novità, ma è già arrivato il momento di passare oltre ed entrare nel vivo delle anticipazioni sui flagship del prossimo anno: non manca così tanto al mese di gennaio, e proprio in queste ore sono spuntate interessanti novità su Samsung Galaxy S25 Ultra. Andiamo insieme a scoprire come dovrebbe essere il nuovo modello di punta grazie a immagini e video di un’unità dummy.

Questo sarà Samsung Galaxy S25 Ultra? Il design grazie a un’unità dummy

Non si può dire che Samsung non sia occupata in questo periodo: dopo il lancio pre-Olimpiadi di Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, i giorni scorsi è toccato a Galaxy S24 FE, Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra, ma abbiamo visto pure il lancio italiano di Galaxy Ring e Galaxy Fit3. In più il produttore sud-coreano ha allargato sempre di più la distribuzione delle novità della One UI 6.1.1 (ufficialmente sempre 6.1 ad eccezione di pieghevoli e tablet) e sta lavorando per lanciare il programma beta della One UI 7.0, che a quanto pare sta ritardando.

Tutto ciò con vista su questi ultimi mesi dell’anno, durante i quali avremo modo di scoprire sempre più anticipazioni sugli attesi flagship, ossia Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra. In particolare oggi ci soffermiamo su quest’ultimo, viste le immagini e il video diffusi in queste ore e nati dalla collaborazione tra Online Solitaire e @xleaks7.

L’unità dummy in alluminio non ci permette ovviamente di apprezzare l’effettivo design di Galaxy S25 Ultra, ma ci consente di avere un’idea delle dimensioni e dell’aspetto generali dello smartphone: saltano subito all’occhio il “consueto” foro per la fotocamera anteriore, che rimane ovviamente al suo posto nella parte centrale e superiore dello schermo, e gli angoli leggermente più smussati rispetto al predecessore; non si può carpire molto bene in questo caso, ma il dispositivo dovrebbe proporre cornici ancora più sottili di quelle viste su Galaxy S24 Ultra.

Le dimensioni riportate sono le seguenti: 162,82 x 77,65 x 8,25 mm; si tratta di numeri inferiori rispetto a quelli del modello di quest’anno (che misura 162,3 x 79 x 8,6 mm), a conferma di quanto dichiarato dalle indiscrezioni di queste settimane. Per quest’anno il produttore potrebbe esserci concentrato nell’ottimizzare un po’ l’ergonomia, senza naturalmente sacrificare prestazioni del display e della fotocamera.

La parte posteriore di questo dummy di Galaxy S25 Ultra mostra una disposizione delle fotocamere simile a quella di Galaxy S24 Ultra, caratterizzata da tre obiettivi posizionati in verticale e affiancati da altri due “oblò” più piccoli. Al centro si può notare un particolare che potrebbe rimandare a una ricarica magnetica in stile MagSafe di Apple, ma non abbiamo “conferme” in tal senso per il momento.

Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe essere presentato all’inizio del 2025 insieme a Galaxy S25 e Galaxy S25+, magari già nel mese di gennaio come capitato con la serie Galaxy S24. Continuate a seguirci perché nei prossimi mesi avremo modo di scoprire tante anticipazioni sui flagship della casa di Seoul. Vi piace quanto visto finora o vi aspettavate un cambiamento più radicale?

In copertina Samsung Galaxy S24 Ultra