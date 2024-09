Samsung Galaxy Fit3 è finalmente disponibile all’acquisto in Italia. La smartband di nuova generazione si è fatta decisamente attendere: presentata a distanza di quattro anni dal modello precedente, è stata lanciata sul mercato lo scorso febbraio a partire da alcuni mercati. Ora si può acquistare anche qui da noi.

Samsung Galaxy Fit3 è disponibile in Italia: ecco prezzo e dove acquistarla

L’attesa è stata lunga, ma finalmente Samsung Galaxy Fit3 risulta acquistabile in Italia. I più impazienti hanno potuto comprare la smartband di importazione da altri Paesi europei nei quali risulta già disponibile da un po’, ma ora è apparsa su Samsung Shop Online e altri rivenditori italiani con tutte le conseguenze del caso (come la garanzia). Pur essendoci fin da subito la lingua italiana tra i menu, alcune diciture non erano state tradotte, come ad esempio l’indicazione del giorno, e il formato della data nei quadranti non era il nostro: con il lancio italiano ci aspettiamo che tutto questo venga messo a posto.

Rispetto alla generazione precedente uscita nel “lontano” 2020, Galaxy Fit3 mette a disposizione uno schermo AMOLED decisamente più ampio (da 1,61 pollici, ossia +45%) e più largo, con un formato più vicino a quello di uno smartwatch e con un sensore di luminosità. La scocca è in alluminio e può contare su certificazione IP68 contro acqua e polvere e resistenza fino a 5 ATM (irrinunciabile per l’utilizzo sportivo), mentre il cinturino resta in silicone, seppur con un nuovo meccanismo di sgancio.

A disposizione accelerometro, giroscopio e sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, supporto a più di 100 attività (di cui 6 con rilevamento automatico), monitoraggio del sonno e del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Non si possono scaricare nuovi quadranti come su Wear OS, ma ce ne sono comunque più di 100 tra cui scegliere.

Samsung Galaxy Fit3 è disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 65 euro su Samsung Shop Online e altri rivenditori come Amazon e Unieuro. Presso questi due è già possibile approfittare di uno sconto, facendo scendere la cifra a 54,90 euro, mentre sullo shop ufficiale si può approfittare dello sconto del 5% attraverso l’app o del prezzo ribassato dello store Student (con extra sconto tramite il coupon BTSCHOOL). Le colorazioni tra cui scegliere sono tre: Nero, Argento e Oro Rosa.