Pochi mesi ci separano dalla presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S25, e i rumor attorno alla nuova gamma di dispositivi top di gamma del colosso coreano proseguono senza sosta. Quest’oggi torniamo a parlare del flagship della famiglia, Samsung Galaxy S25 Ultra, che potrebbe vedere un bel balzo in avanti rispetto al suo predecessore per quanto riguarda il quantitativo di memoria RAM.

Sono già tante le indiscrezioni attorno a questi nuovi smartphone: secondo alcuni leak Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe abbracciare un design più arrotondato rispetto a Samsung Galaxy S24 Ultra, con un design egregiamente rifinito da bordi che potrebbero risultare più sottili di quelli dell’appena lanciato iPhone 16 Pro Max.

E se da un lato la CPU del nuovo flagship di Samsung pare battere nei benchmark il SoC degli ultimi iPhone di Apple, era lecito aspettarsi un aggiornamento hardware anche nel quantitativo di memoria RAM, che potrebbe passare dagli attuali 12 GB a ben 16 GB.

Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe spingersi fino a 16 GB di RAM

A lanciare l’indiscrezione è il noto leaker Ice Universe, che tramite un post su X afferma che “Samsung Galaxy S25 Ultra avrà una versione con 16 GB di RAM”. Conclude il post confermando l’assoluta certezza dell’indiscrezione, lasciando poco spazio ai dubbi.

Il fatto che il leaker abbia specificato “una versione” lascia intendere che i 16 GB di memoria RAM potrebbero essere esclusiva delle varianti di Samsung Galaxy S25 Ultra con il taglio di memoria maggiore, per esempio quelle da 512 GB o da 1 TB, mantenendo i 12 GB nella variante base da 256 GB.

Il leaker non ha lasciato ulteriori commenti, ma in ogni caso si tratterebbe di un notevole salto in avanti, in termini di hardware, rispetto ai 12 GB di Samsung Galaxy S24 Ultra. In maniera simile a quanto effettuato da Google con i suoi Google Pixel 9 Pro, che sono arrivati sul mercato con 16 GB di memoria RAM principalmente per gestire al meglio Gemini, anche Samsung potrebbe aver deciso di optare per una soluzione simile, relegando una porzione del quantitativo maggiorato di RAM per gestire i processi della sua Galaxy AI.

Non è ancora chiaro se l’upgrade alla memoria RAM interesserà anche gli altri due dispositivi della gamma, Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S25+. I due corrispettivi modelli lanciati quest’anno, Galaxy S24 e Galaxy S24+, sono arrivati sul mercato con 8 e 12 GB di memoria RAM rispettivamente: possiamo quindi ipotizzare che se Galaxy S25+ dovesse allinearsi al modello Ultra con i suoi 16 GB, il modello base di Galaxy S25 potrebbe passare da 8 GB a 12 GB.