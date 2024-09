Mancano ancora alcuni mesi al lancio della serie Samsung Galaxy S25 ma in Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni volte ad anticipare quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Ebbene, nelle scorse ore è toccato ancora una volta a Samsung Galaxy S25 Ultra finire sotto i riflettori, ciò grazie al popolare leaker Tarun Vats, che ha pubblicato su X i presunti risultati di un test benchmark eseguito dallo smartphone.

Primi risultati benchmark degni di nota per Samsung Galaxy S25 Ultra

Stando a quanto è possibile apprendere dall’immagine condivisa dal leaker, il protagonista del test in questione è un Samsung Galaxy S25 Ultra con 12 GB di RAM, animato ovviamente dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e basato su Android 15 (con l’interfaccia One UI 7).

Ebbene, lo smartphone in questione, con codice prodotto SM-S938U, ha totalizzato su Geekbench 3.069 punti in single core e 9.080 punti in multi-core.

Tanto per farsi un’idea di quelle che dovrebbero essere le potenzialità del nuovo modello di punta del colosso coreano è possibile fare un paragone con quello della generazione precedente, che nel test in single core ha totalizzato circa 2.300 punti e in quello multi-core circa 7.000 punti.

Le prestazioni di Samsung Galaxy S25 Ultra in single core sono simili a quelle del processore Apple A18 Pro di iPhone 16 Pro Max mentre nel test multi-core il nuovo smartphone del colosso coreano riesce a battere il melafonino di punta di circa il 20%.

In sostanza, le premesse per il nuovo modello di Samsung sono decisamente buone e le aspettative elevate, soprattutto se si considera che con l’ottimizzazione software a cui il produttore lavorerà nei prossimi mesi potrebbero essere compiuti dei miglioramenti anche per quanto riguarda le prestazioni.