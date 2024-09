Ci avviciniamo alla fine dell’anno e, quindi, all’inizio del nuovo con le previsioni su come saranno i device top di gamma più importanti. Tra questi, ovviamente, la serie S25 di Samsung con un’attenzione particolare a Galaxy S25 Ultra. È un device del quale si sta parlando molto sia per il possibile cambio di denominazione che per la possibilità di avere uno spessore ridotto rispetto ai competitor Pixel 9 Pro XL e iPhone 16 Pro Max così come cornici molto sottili. Dopo le prime indiscrezioni sulle dimensioni del device arrivano quelle sul comparto fotografico, uno di quelli su cui Samsung con Galaxy S25 Ultra dovrebbe portare maggiori novità.

La possibile fotocamera ultra-grandangolare di Galaxy S25 Ultra

Mentre sembra essere confermata la configurazione a quattro fotocamere le prime indiscrezioni tecniche indicano un miglioramento nelle dimensioni e nella risoluzione dei sensori del teleobiettivo e dell’ultrawide del prossimo Galaxy S25 Ultra.

Nello specifico sembra che Galaxy S25 Ultra prevederà un sensore da 50 MP da 1/2,52” con pixel di 0,7 µm e un’apertura F1.9. Dal punto di vista tecnico le specifiche sono molto simili a quelle del teleobiettivo da 50 MP presente su Galaxy S24 Ultra ma non è detto che si tratterà dello stesso sensore. Per quel che riguarda la fotocamera ultrawide, invece, Galaxy S25 Ultra avrà probabilmente un meccanismo per la messa a fuoco automatica così da consentire una messa a fuoco più ravvicinata per fotografie macro. È molto probabile che questo sensore sarà in grado di registrare video 4K 60 fps e 8K 30 fps, simili a quelli ottenuti con la fotocamera teleobiettivo 5x del Galaxy S24 Ultra.

L’aggiornamento del comparto fotografico dovrebbe interessare anche il teleobiettivo che dovrebbe prevedere un sensore da 50 MP con zoom ottico 3x e OIS. La fotocamera principale, invece, dovrebbe essere quella da 200 MP (simile a quella dei modelli precedenti). Una combinazione di questo tipo dovrebbe garantire un’ottima efficienza al prossimo smartphone top di gamma di Samsung.

Dalle ultime indiscrezioni sembra anche che Galaxy S25 Ultra monterà il processore Snapdragon 8 Gen 4, fino a 16 GB di RAM, funzionalità Galaxy AI e l’interfaccia One UI 7.1.