In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni relative a quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S25, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma per l’inizio del prossimo anno.

In particolare, nelle scorse ore sono emerse nuove anticipazioni relative alle presunte cornici e fotocamere posteriori di Samsung Galaxy S25 Ultra e a quella che dovrebbe essere la batteria di Samsung Galaxy S25+.

Le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25+

Iniziando dal modello Ultra, il popolare leaker Ice Universe ha condiviso su X le seguenti immagini, che permettono di confrontare le cornici attorno al display del nuovo smartphone del colosso coreano con quelle di iPhone 16 Pro Max.

Il leaker mette in risalto il grande lavoro del team di Samsung, che è riuscito a ridurre la cornice di 0,2 mm rispetto al modello di precedente generazione, vantando delle cornici più strette anche di quelle di iPhone 16 Pro Max.

Ed ancora, sempre Ice Universe ha pubblicato su X la seguente immagine che mostra la differenza di spessore tra il comparto imaging di Samsung Galaxy S25 Ultra (dovrebbe fuoriuscire dalla scocca soltanto di 2,4 mm) e quello di iPhone 16 Pro Max (che fuoriesce di 4,3 mm):

Passando a Samsung Galaxy S25+, stando a quanto è stato riportato dallo staff di GalaxyClub.nl, per tale smartphone il colosso coreano non avrebbe in programma di apportare un miglioramento per quanto riguarda la batteria, riproponendo la medesima capacità di quella del telefono della precedente generazione.

Pare che Samsung Galaxy S25+ sia destinato ad arrivare sul mercato con una batteria da 4.755 mAh, che potrebbe essere poi pubblicizzata dal colosso coreano come da 4.900 mAh, proprio come Samsung Galaxy S24+.

Sebbene molti utenti saranno scontenti per la scelta di Samsung, c’è tuttavia da considerare che lo smartphone potrà contare su un processore (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 o Samsung Exynos 2500) ancora più efficiente dal punto di vista energetico e, pertanto, la sua autonomia nel complesso dovrebbe aumentare rispetto a quella garantita dal modello di precedente generazione (peraltro già più che accettabile).

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.