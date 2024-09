C’è una nuova carrellata di aggiornamenti software per tablet e smartphone a marchio Samsung: tra One UI 6.1.1 estesa a più modelli e patch di sicurezza aggiornate diffuse a macchia d’olio, il produttore sudcoreano si conferma re per quanto concerne gli aggiornamenti.

Nel frattempo, Nokia sta finalmente avviando il rilascio di Android 14 per due smartphone del 2021, che potrebbero essere giunti al loro ultimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.

Aggiornamenti per tablet e smartphone Samsung

Samsung sta continuando a rilasciare, per tutti i dispositivi che la supportano, la One UI 6.1.1 basata su Android 14, versione dell’interfaccia personalizzata del produttore che ha tenuto banco nelle ultime settimane per via della diversa nomenclatura a seconda della tipologia di dispositivo. Il colosso sudcoreano, come anticipato, continua comunque a tenere lo scettro di re degli aggiornamenti, rilasciando nuovi firmware per tanti altri dispositivi, anche meno recenti.

La One UI 6.1.1 sbarca sui Galaxy Tab S9 FE (per ora in Corea)

I tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+, lanciati sul mercato italiano ad ottobre 2023, stanno iniziando a ricevere la One UI 6.1.1 (trovate qua tutte le novità) ma senza nuove funzionalità di Galaxy AI.

L’aggiornamento, in distribuzione tramite le build X510XXU5BXHB (Tab S9 FE Wi-Fi), X516NKOU5BXHB (Tab S9 FE, Wi-Fi+5G), X610XXU5BXHB (Tab S9 FE+, Wi-Fi) e X616NKOU5BXHB (Tab S9 FE+, Wi-Fi+5G), è partito dalla Corea del Sud ma dovrebbe essere esteso ad altri mercati nelle prossime settimane.

Patch di settembre per i Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 con One UI 6.1.1

I pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 hanno già ricevuto la One UI 6.1.1 da qualche settimana e ora stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento software che implementa le patch di sicurezza aggiornate a settembre 2024, utili per la risoluzione di 67 vulnerabilità sul fronte della sicurezza.

L’aggiornamento per entrambi gli smartphone è già in distribuzione, sia per le varianti internazionali (quelle vendute anche in Italia) che per alcune varianti vendute sul mercato statunitense, attraverso le seguenti build:

Galaxy Z Flip5 (EU): F731BXXS3DXI3

Galaxy Z Flip5 (US, T-Mobile e Metro PCS): F731USQS4DXI3

Galaxy Z Flip5 (US, sbloccato): F731U1UES4DXI3

Galaxy Z Fold5 (EU): F946BXXS3DXI3

Galaxy Z Fold5 (US, sbloccato): F946U1UES4DXI3

Patch di settembre anche per Galaxy S20 FE 5G e per i Galaxy S21

Ci sono aggiornamenti anche per smartphone Samsung del 2020 e del 2021: parliamo di Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra; tutti questi smartphone stanno ricevendo le patch di sicureza aggiornate a settembre 2024.

Galaxy S20 FE 5G : build G781BXXSDHXI4 in distribuzione per la variante internazionale dello smartphone (quella venduta anche in Italia).

: build in distribuzione per la variante internazionale dello smartphone (quella venduta anche in Italia). Galaxy S21 : build G991BXXSCGXH8 in distribuzione nei paesi del Sud America

: build in distribuzione nei paesi del Sud America Galaxy S21+ : build G996BXXSCGXH8 (vedi sopra)

: build (vedi sopra) Galaxy S21 Ultra: build G998BXXSCGXH8 (vedi sopra)

Aggiornamenti ad Android 14 per altri due Nokia

Dopo avere aggiornato ad Android 14 il Nokia XR20, Nokia ha deciso di riservare il medesimo trattamento ad altri due smartphone del 2021: parliamo di Nokia X10 e Nokia X20, due smartphone annunciati nell’aprile del 2021. Stando da quanto promesso in principio dall’azienda (tre anni di aggiornamenti software), per questi due smartphone lanciati originariamente con Android 11 è giunto il momento dell’ultimo grande aggiornamento software.

Aggiornamento corposo (2,77 GB, versione V4.250 su X20), classiche novità di Android 14 e patch di sicurezza aggiornate ad agosto 2024. Secondo quanto suggerito da un report, l’aggiornamento in questione è partito dai paesi del Medio Oriente ma nelle prossime settimane dovrebbe essere esteso agli altri mercati (incluso quello italiano).

Come installare gli aggiornamenti su dispositivi Samsung e Nokia

La procedura per la verifica della presenza di aggiornamenti sui dispositivi Samsung e Nokia è molto semplice e completamente gratuita:

Sui tablet e smartphone del produttore coreano, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“; in alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch.

Per quanto concerne i due smartphone del brand finlandese, il percorso da seguire è molto simile: “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Nel caso in cui non vi venisse ancora segnalata la presenza di un aggiornamento (soprattutto per quelli che vi abbiamo precisato non essere ancora disponibili in Italia), basterà attendere qualche ora o giorno per poi riprovare.