Come ormai dovreste sapere, il mondo Android non si ferma mai, e proprio in queste ore sono in distribuzione nuovi importanti aggiornamenti per diversi modelli di smartphone: in particolare troviamo nuovi firmware in rollout per Samsung Galaxy A53 5G, HONOR 90, OnePlus 10T, Huawei Pura70, Huawei Pura70 Pro, Huawei Pura70 Ultra e Nokia XR20. Procediamo con ordine e scopriamo insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A53 5G

Iniziamo da Samsung, che in queste ore sta distribuendo in Italia l’aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre 2024 per Galaxy A53 5G. Lo smartphone di fascia media aveva iniziato ad accogliere le correzioni qualche giorno fa a partire dagli Stati Uniti.

Il firmware in rollout è il A536BXXSBEXH3 e non sembra portare ulteriori novità, se non eventuali bugfix e perfezionamenti di stabilità. Le correzioni di questo mese includono 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung): tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde. Per approfondire c’è il consueto bollettino diffuso dal produttore.

Niente da fare per Cerchia e cerca, arrivato sul successore Galaxy A54 insieme all’aggiornamento di agosto. Galaxy A53 5G dovrebbe saltare il recente update con le novità della One UI 6.1.1 distribuito sulla fascia alta per passare direttamente alla One UI 7.0 basata su Android 15: per quest’ultima bisognerà armarsi di pazienza e attendere, visto che per il momento non è partita neanche la fase beta per la serie Galaxy S24.

Novità aggiornamento HONOR 90

Importante aggiornamento in distribuzione per HONOR 90, smartphone Android in commercio in Italia da poco più di un anno. Il dispositivo sta ricevendo la versione 8.0.0.205 di MagicOS (build C431E9R2P1) anche nel nostro Paese.

Le novità includono le patch di sicurezza di settembre 2024, miglioramenti per la durata della batteria in modalità standby durante la notte e un passo avanti lato sicurezza: ora è infatti richiesta l’autenticazione dell’utente quando si cambia la connessione USB; selezionando “Trasferisci foto” o “Trasferire file/Android Auto” anziché “Solo ricarica” viene visualizzato un messaggio di verifica per garantire un trasferimento dati più sicuro.

Il download richiesto è piuttosto consistente (poco meno di 1 GB), quindi il nostro consiglio è di procedere una volta sotto rete Wi-Fi.

Novità aggiornamento OnePlus 10T

OnePlus 10T si aggiorna in Europa a OxygenOS 14.0.0.712 con il firmware CPH2415_14.0.0.712(EX01), che integra patch di sicurezza più recenti e altri miglioramenti. Più precisamente abbiamo le patch di settembre 2024 e le seguenti novità:

migliorata l’esperienza utente negli screenshot a scorrimento; notifiche e avvisi non verranno visualizzati quando si acquisisce uno screenshot a scorrimento;

risolto un problema con il quale il pulsante “Disinstalla aggiornamenti” poteva non risultare disponibile dopo l’aggiornamento di un’app;

risolto un problema con il quale lo sfondo dei quick settings poteva apparire nero dopo l’applicazione di un tema globale;

aggiunta l’opzione “Nega solo all’avvio dell’app” nell’autorizzazione Device Motion e orientation nelle impostazioni per un controllo migliore dei passaggi tra le app.

Come sempre, l’aggiornamento per OnePlus 10T è in rollout graduale: potrebbe dunque volerci qualche giorno prima di vederlo a disposizione via OTA.

Novità aggiornamenti Huawei Pura70, Pura70 Pro e Pura70 Ultra

Cambiamo di nuovo marchio perché sono in distribuzione aggiornamenti anche per Huawei Pura70, Huawei Pura70 Pro e Huawei Pura70 Ultra. L’intera serie di flagship sta ricevendo nuovi firmware che vanno a migliorare le funzionalità fotografiche e ad aggiornare il sistema di imaging XMAGE per scatti più luminosi e generali perfezionamenti. Dopo l’installazione, gli smartphone potranno contare su ottimizzazioni dell’illuminazione nei ritratti e degli effetti per la tonalità della pelle, ma anche su generali miglioramenti di stabilità.

L’update porta HarmonyOS 4.2.0.180 e richiede un download di circa 350 MB: attualmente è in distribuzione a partire dalla Cina, ma dovrebbe allargarsi nel giro di qualche giorno. Gli smartphone sono infatti disponibili anche in Italia dallo scorso maggio.

Novità aggiornamento Android 14 per Nokia XR20

Buone notizie per i possessori di Nokia XR20, e come si suol dire: meglio tardi che mai. Mentre i possessori dei più recenti Google Pixel (e non solo) stanno aspettando il rilascio di Android 15 (per ora disponibile solo in versione AOSP), lo smartphone sta infatti accogliendo l’atteso aggiornamento ad Android 14.

Le novità comprendono miglioramenti nelle prestazioni e nell’interfaccia utente, passi avanti nel multitasking, l’aggiunta di impostazioni privacy più avanzate per un maggiore controllo sui dati e sulle autorizzazioni da parte degli utenti e non solo. Oltre al salto di versione, abbiamo le patch di sicurezza di agosto 2024, le penultime rilasciate da Google.

Per Nokia XR20 si tratta dell’ultimo major update: lo smartphone è uscito con Android 11 durante l’estate del 2021 con la promessa di tre aggiornamenti di Android. Con un po’ di ritardo è stata mantenuta, ma non si andrà oltre. La distribuzione è graduale, quindi potrebbe volerci qualche giorno per vedere spuntare l’aggiornamento via OTA.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53 5G, HONOR 90, OnePlus 10T, Huawei Pura70, Pura70 Pro, Pura70 Ultra e Nokia XR20

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy A53 5G, HONOR 90, OnePlus 10T, Huawei Pura70, Huawei Pura70 Pro, Huawei Pura70 Ultra e Nokia XR20 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo questi percorsi:

Samsung: “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“; in alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch.

HONOR: “ Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software “.

> > “. OnePlus: “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Huawei: “ Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti “.

> “. Nokia: “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

In caso di esito negativo potete attendere qualche ora o giorno per poi riprovare.

grazie a Teo P. del nostro gruppo Facebook per lo screenshot di HONOR 90