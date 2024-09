La stavamo aspettando al di fuori degli ultimi pieghevoli, e finalmente ha iniziato a mostrarsi: stiamo parlando della One UI 6.1.1, il cui rollout è partito quest’oggi in Corea del Sud per Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra. Quando arriverà da noi? Molto presto: il produttore ha comunicato in queste ore la data di avvio della distribuzione in Europa e Nord America, insieme ad alcune delle novità integrate nell’aggiornamento.

Le principali novità della One UI 6.1.1 per Samsung Galaxy S24 e non solo

La One UI 6.1.1 ha esordito con Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, e anche quest’anno la dicitura “.1” finale rimane riservata ai possessori di smartphone pieghevoli e tablet. Samsung fa infatti sapere che le novità sono sì in arrivo anche sulle serie Galaxy S24, Galaxy S23 e Galaxy S23 FE (e non solo, più avanti), ma questi modelli continueranno a mostrare One UI 6.1 nelle impostazioni. Vedremo invece “One UI 6.1.1” su Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e sulla serie Galaxy Tab S9.

La nuova versione del sistema operativo personalizzato da Samsung porta con sé funzionalità avanzate in materia di comunicazione, produttività e creatività, con novità soprattutto per quanto riguarda le funzioni di intelligenza artificiale.

Interprete offre ora una modalità Ascolto con la quale è possibile tradurre il linguaggio di un’altra persona in tempo reale: utile per i momenti in cui serve una traduzione unidirezionale, come durante presentazioni o lezioni. Con Chat Assist si possono creare facilmente bozze di email, post per i social e altro ancora utilizzando Composer; gli utenti possono semplicemente inserire alcune parole chiave e Galaxy AI andrà a generare un messaggio completo in base al tono e allo stile personale. Le risposte suggerite (Suggested replies) arrivano anche sulla serie Galaxy S24, offrendo l’accesso a risposte rapide dal polso quando collegati a Samsung Galaxy Watch7 o a Galaxy Watch Ultra.

Le novità per la produttività comprendono Note Assist, che rende un ricordo del passato le perdite di tempo con gli appunti delle riunioni: con Galaxy AI si possono tradurre e riepilogare le note, e con la nuova funzione di trascrizione appena integrata si possono anche creare rapidamente note basate sulle registrazioni vocali. Per maggiore comodità nei file PDF arriva PDF Overlay Translation, che può tradurre e sovrapporre testo all’interno dei PDF, o anche tradurre testo in immagini e grafici.

La funzione Sketch to Image dà la possibilità di trasformare semplici schizzi in vere e proprie opere d’arte grazie all’intelligenza artificiale, mentre Cerchia e cerca con Google fa ulteriori passi avanti con la possibilità di risolvere complessi problemi matematici e di riconoscere il suono attraverso la funzione Sound Search. Samsung cita anche Portrait Studio, una funzione che consente di creare in un istante un ritratto in una serie di stili creativi (come cartoni animati o acquerelli), e i miglioramenti di Instant Slow-mo, che può rallentare i video mantenendo la qualità dell’immagine prima di salvarli e condividerli in pochi passaggi.

Quando arriverà l’aggiornamento One UI 6.1.1 in Europa

Samsung ha comunicato la data di rilascio dell’aggiornamento alla One UI 6.1.1 in Europa per la serie Samsung Galaxy S24: l’update è partito oggi, 5 settembre 2024, in Corea del Sud, e raggiungerà Europa e Nord America a partire dal 9 settembre 2024. Al momento non sappiamo se questo aggiornamento comprende già le patch di sicurezza di settembre 2024 o se dovremo aspettarci un ulteriore firmware a breve. Per scoprire più da vicino tutte le novità della One UI 6.1.1 (che rimarrà comunque denominata “6.1” sugli smartphone) dovremo dunque aspettare lunedì.

L’aggiornamento per altri dispositivi Samsung Galaxy arriverà nelle prossime settimane, ma non sono ancora state diffuse date precise. Continuate a seguirci perché torneremo certamente sull’argomento.