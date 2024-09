In attesa di saperne di più sull’arrivo di Android 15 a partire dai Google Pixel, in questi giorni sono in distribuzione parecchi aggiornamenti per gli smartphone Android. Quest’oggi in particolare abbiamo da un lato Samsung, che mentre prosegue il rollout delle novità della One UI 6.1.1 sta rilasciando nuovi firmware per Galaxy S21 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy Xcover 5; dall’altro è in arrivo un nuovo aggiornamento per la versione globale di HONOR Magic V3. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A53 5G e Galaxy A54 5G

Non si tratta della One UI 6.1.1 o delle sue novità (con o senza “numerino” specifico), ma parliamo comunque di cambiamenti importanti: Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A53 5G e Galaxy A54 5G iniziano a ricevere un aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre 2024.

Galaxy S21 FE lo accoglie in Italia, a distanza di qualche giorno dall’avvio del rollout negli Stati Uniti: si tratta dei firmware G990BXXS9GXI1 o G990B2XXS8GXI1 (a seconda della versione dello smartphone), che integrano le più recenti correzioni e poco altro. Come abbiamo visto nel consueto bollettino diffuso dal produttore, le patch di questo mese portano la correzione a 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung): tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde.

Galaxy A53 5G si aggiorna a partire dagli Stati Uniti con i firmware A536U1UESAEXH3 o A536USQSBEXH5 (a seconda della versione, sbloccata o meno), mentre Galaxy A54 5G sta ricevendo il firmware A546USQS8CXH7 (sempre a partire dagli Stati Uniti). Le novità sono di fatto le stesse appena descritte, e includono le patch di settembre 2024.

Per tutti e tre gli smartphone non sembrano essere stati integrati ulteriori cambiamenti, se non qualche bugfix o perfezionamento generico di stabilità. Per novità più pesanti potrebbe essere necessario aspettare la One UI 7.0 con Android 15: non sappiamo se Samsung distribuirà la One UI 6.1.1 su questi modelli o se “salterà” direttamente alla major release.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Xcover 5

Restiamo in casa Samsung per un diverso tipo di aggiornamento: un po’ in ritardo rispetto al resto della gamma Galaxy, Samsung Galaxy Xcover 5 accoglie finalmente l’update alla One UI 6.1. Lo smartphone della serie rugged sta iniziando a ricevere la release a partire dalla Corea del Sud attraverso il firmware G525NKXUAEXI1.

Non trattandosi di uno smartphone di fascia alta, non sono purtroppo state incluse le funzionalità Galaxy AI che hanno esordito lo scorso gennaio sulla serie Samsung Galaxy S24. Le novità sono comunque interessanti e includono miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, miglioramenti per la schermata di blocco, perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti nelle foto, miglioramenti nella Galleria, in Samsung Health, in Samsung Wallet e in altre app preinstallate, ottimizzazioni varie e non solo.

Galaxy Xcover 5 potrebbe fermarsi qui con gli aggiornamenti principali: potrebbe infatti non arrivare la One UI 7.0 basata su Android 15, anche se non è ancora detta l’ultima parola.

Novità aggiornamento HONOR Magic V3

A pochi giorni dal suo debutto sul mercato italiano, HONOR Magic V3 inizia a ricevere un primo aggiornamento nella versione globale: si tratta della MagicOS 8.0.1.155, che richiede un download di circa 1 GB.

Il changelog di accompagnamento parla di patch di sicurezza di agosto 2024, dell’integrazione della funzione AI Eraser, utile per rimuovere eventuali oggetti o soggetti indesiderati dagli scatti, e della traduzione faccia a faccia, utile durante le conversazioni. In realtà tutto questo risultava già presente con la versione precedente, la 8.0.1.153: è probabile che torneremo sull’argomento nei prossimi giorni, non appena avremo ricevuto chiarimenti in tal senso.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, A53 5G, A54 5G, Xcover 5 e HONOR Magic V3

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy Xcover 5 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete provare con Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC. Su HONOR Magic V3 potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”.