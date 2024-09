Considerando il ritardo accumulato Google lavora senza sosta allo sviluppo della prossima versione del proprio sistema operativo mobile, Android 15 non è infatti ancora disponibile in forma stabile, lasciando a bocca asciutta tutti gli utenti desiderosi di testarne con mano le novità.

Nel corso del tempo abbiamo già avuto modo di farci un’idea di cosa potrà portare con sé la prossima versione di Android, abbiamo visto per esempio possibili cambiamenti per quel che riguarda il concetto di ricarica rapida, modifiche per l’anteprima degli screenshot e gli adesivi AI, una riorganizzazione delle Impostazioni, come potrebbero non esserci più differenze con gli avatar dei profili, come sembri che Google abbia intenzione di migliorare la gestione delle risorse e l’autonomia, come Android 15 potrebbe permettervi di scegliere il dispositivo per la riproduzione audio dallo smartwatch, come il sistema potrebbe impedirvi di disattivare il Bluetooth e come sarà in grado di spegnere automaticamente lo schermo, quella che potrebbe essere una piccola modifica per la gesture predittiva “Indietro”, novità per la luminosità del display e la gestione delle notifiche, alcune novità per Auracast e la condivisione audio Bluetooth e una possibile opzione che consentirà di forzare le app alla modalità scura, come stiano proseguendo i lavori per la nuova modalità desktop, come la prossima versione del sistema porti un tocco di colore al widget batteria dei Pixel, come la compatibilità edge to edge potrebbe non essere un requisito obbligatorio, come stiano migliorando i widget sulla schermata di blocco, altri miglioramenti per la registrazione e la trasmissione dello schermo, nuove impostazioni per gestire i display esterni, miglioramenti per la modalità Non disturbare, miglioramenti per la gesture Indietro predittiva per la tastiera, come l’azienda abbia rinnovato l’app per personalizzare i dispositivi Pixel, novità per il ripristino alle impostazioni di fabbrica e per il Bluetooth, o ancora come la prossima versione del robottino potrebbe rendere più popolare il formato Ultra HDR.

Oggi vediamo insieme come una funzionalità, rimossa in una precedente versione Beta del sistema, sia a conti fatti tornata disponibile per alcuni utenti.

Il pulsante “Noise Control” ritorna in Android 15

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, sul finire del mese di agosto, vi avessimo riportato la notizia della futura reintroduzione dei comandi dedicati alla cancellazione attiva del rumore (ANC) e all’Audio Spaziale con la prima versione stabile di Android 15; a quanto pare Google ha deciso di accelerare i tempi visto che alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare il pulsante Noise Control.

Il pulsante in questione era stato rimosso in una precedente versione Beta del sistema operativo, contestualmente alla riprogettazione del vecchio pannello del volume ma, nelle ultime ore, come condiviso da Mishaal Rahman su X (ex Twitter), il pulsante dedicato alla cancellazione attiva del rumore è tornato disponibile per alcuni utenti.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, il pannello del volume di Android 15 presenta ora, nella parte inferiore, il pulsante Noise Control per la cancellazione attiva del rumore; cliccando su di esso il sistema restituisce un pannello fornito dall’app Google Pixel Buds, grazie al quale gli utenti possono cambiare tra la modalità ANC e la modalità trasparenza.

Sembra dunque che i lavori per il rilascio della prima versione stabile di Android 15 proseguano di buon grado, non ci resta che pazientare ancora un po’ prima di poterla testare con mano.