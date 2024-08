Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro si avvicinano sempre di più al lancio: già durante la primavera erano spuntati indizi sul loro possibile debutto, ma il mese di settembre si avvicina, così come il probabile giorno dell’annuncio ufficiale. Facciamo il punto su ciò che sappiamo e su cosa aspettarci dai nuovi smartphone di fascia alta.

Xiaomi 14T e Xiaomi 14T in arrivo con SoC MediaTek: lancio a settembre?

Come i predecessori Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro, gli smartphone Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro dovrebbero essere presentati ufficialmente il mese prossimo, e in effetti in queste ultime settimane le indiscrezioni sembrano essere diventate sempre più “precise”. Il passaggio tra i benchmark di Geekbench e le “conferme” delle varie anticipazioni ci permettono già di avere un’idea piuttosto accurata dei due modelli in arrivo.

Xiaomi 14T Pro, ossia il modello di punta, dovrebbe prendere gran parte delle specifiche (seppur con qualche differenza, forse soprattutto a livello fotografico) dal “fratellastro” Redmi K70 Ultra, lanciato il mese scorso in Cina: lo smartphone dovrebbe essere mosso dal SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm, con l’aiuto di almeno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 4.0; il display dovrebbe essere un OLED da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K+ con refresh rate fino a 144 Hz, mentre la batteria potrebbe arrivare fino a 5500 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 120 W.

Il comparto fotografico è quello più in forse: Redmi K70 Ultra offre una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore per gli scatti macro da 2 MP, ma sembra che Xiaomi 14T Pro possa invece disporre di un teleobiettivo, con tanto di ottiche Leica.

Il fratello minore, Xiaomi 14T, dovrebbe adottare il SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, anche lui affiancato da almeno 12 GB di RAM, ma le informazioni trapelate sono meno numerose. Le differenze con il modello Pro potrebbero riguardare anche il comparto fotografico, ma per il momento non ci sono informazioni precise: dovremo attendere ancora qualche giorno per saperne di più. Visti i modelli precedenti, diamo per scontata la certificazione IP68 contro acqua e polvere per entrambi, mentre risulta più difficile parlare dei possibili prezzi: i predecessori sono stati lanciati con una differenza di 100 euro, a 699 euro (Xiaomi 13T) e 799 euro (Xiaomi 13T Pro); vedremo se rimarremo intorno a queste cifre o se toccherà salire un po’ e/o aprire la forbice.

Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro dovrebbero essere presentati entro il mese di settembre, per cui è probabile che nei prossimi giorni possano spuntare ulteriori anticipazioni: continuate a seguirci per saperne più sui prossimi smartphone Android di fascia alta della casa cinese.

In copertina Xiaomi 13T Pro