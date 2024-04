Nuovi riferimenti individuati all’interno del codice sorgente di HyperOS indicano che Xiaomi sta lavorando sulla serie di smartphone Xiaomi 14T. Ecco cosa possiamo aspettarci da Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro.

Sono trapelate le specifiche di Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro

Il codice di HyperOS conferma che Xiaomi 14T Pro avrà specifiche simili a Redmi K70 Ultra e adotterà il chipset Dimensity 9300, tuttavia Redmi K70 Ultra non supporterà la ricarica wireless, a differenza di Xiaomi 14T Pro.

Xiaomi 14T Pro avrà un teleobiettivo, mentre Redmi K70 Ultra no, inoltre quest’ultimo verrà fornito con una fotocamera macro, mentre il teleobiettivo verrà utilizzato solo sullo Xiaomi 14T Pro, confermando la collaborazione con Leica. I numeri di modello suggeriscono che Xiaomi 14T Pro verrà commercializzato in molti paesi.

Per quanto riguarda Xiaomi 14T il codice di HyperOS indica che questo smartphone sarà disponibile nel mercato globale, ma probabilmente in regioni specifiche.

Solitamente nella serie Xiaomi T, la differenza principale tra il modello standard e il modello Pro riguarda il chipset e la batteria. Ad esempio, Xiaomi 13T è animato dal SoC Dimensity 8200 Ultra, mentre Xiaomi 13T Pro adotta il Dimensity 9200+.

In termini di periodo di lancio, Redmi K70 Ultra dovrebbe essere annunciato in Cina ad agosto, quindi ci si può aspettare che il lancio della serie Xiaomi 14T avverrà a settembre, ma purtroppo non abbiamo ancora informazioni in merito ai prezzi dei prodotti.