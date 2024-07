Non solo pieghevoli: Xiaomi ha presentato in queste ore anche Redmi K70 Ultra, un nuovo smartphone Android che si va a piazzare sulla parte più alta della gamma lanciata lo scorso novembre. Scopriamolo insieme, anche se vi dobbiamo anticipare che almeno per il momento viene proposto solo in Cina.

Redmi K70 Ultra si prende la vetta della gamma

Dopo aver presentato Xiaomi MIX Fold 4 e il primo pieghevole a conchiglia del brand, Xiaomi MIX Flip, la casa cinese ha svelato un nuovo componente della gamma Redmi: si tratta di Redmi K70 Ultra, che si piazza sul gradino più alto della serie grazie a specifiche tecniche di alto profilo e non solo. Alla fine di novembre sono stati portati al debutto Redmi K70, Redmi K70 Pro e Redmi K70e, ma la gamma da oggi ha un nuovo “re”, e si chiama Redmi K70 Ultra.

Il nuovo smartphone mette a disposizione un ampio display OLED da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 144 Hz, touch sampling rate fino a 480 Hz, PWM dimming a 3840 Hz, HDR10+, Dolby Vision, luminosità di picco di 4000 nit, lettore d’impronte digitali integrato e vetro Xiaomi Shield Glass. Il frame è in metallo, e non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm, affiancato da un massimo di 24 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto in tutto da quattro sensori: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX906 da 50 MP (f/1.6, 1/1.56″, OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (FoV 119°, f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4), mentre frontalmente c’è una fotocamera da 20 MP con obiettivo integrato nel display tramite foro.

La batteria dovrebbe costituire uno dei principali punti di forza: a bordo trova spazio un’unità da 5500 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 120 W che consente un ritorno al 100% in appena 24 minuti; può contare sull’aiuto dei chip Surge P1 e Surge G1 per la gestione della ricarica e della salute della batteria stessa.

Specifiche tecniche di Redmi K70 Ultra: display OLED da 6,67 pollici a risoluzione 2712 x 1220 con refresh rate fino a 144 Hz

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm con GPU Immortalis-G720

12, 16 o 24 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5500 mAh con ricarica rapida da 120 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Prezzo e uscita di Redmi K70 Ultra

Redmi K70 Ultra è disponibile all’acquisto in Cina nelle versioni Black, Snow White, Ice Blue e nelle varianti Supreme Champion Edition Orange e Green in partnership con Lamborghini Squadra Corse, realizzate traendo ispirazione dalla Huracan Super Trofeo EVO2. I prezzi sono i seguenti:

12-256 GB a 2599 yuan (circa 328 euro)

12-512 GB a 2899 yuan (circa 366 euro)

16-512 GB a 3199 yuan (circa 404 euro)

16 GB – 1 TB a 3599 yuan (circa 454 euro)

Supreme Champion Edition 24 GB – 1 TB a 3999 yuan (circa 505 euro)

Non abbiamo indicazioni su un possibile debutto a livello internazionale: nel caso, probabilmente lo vedremmo con un nome diverso (POCO?).