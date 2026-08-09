Ottica ultra corta, Android 14 e soli 400 grammi: TOPTRO TP2 è uno di quei mini proiettori che sulla carta promettono tantissimo, e che al prezzo attuale diventano difficili da ignorare. Uno sconto di circa 21 euro rispetto al listino porta questo dispositivo a una cifra che non si vedeva spesso, rendendo il momento particolarmente interessante per chi stava aspettando l’occasione giusta.

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TOPTRO TP2: quando 0,95:1 cambia tutto (e pesa solo 400 grammi)

Il cuore tecnico di TOPTRO TP2 è il suo rapporto di focale ultra corta 0,95:1, una caratteristica che lo distingue nettamente dalla massa dei mini proiettori in questa fascia di prezzo. Significa che è possibile ottenere uno schermo da oltre 200 pollici restando a meno di 2 metri dalla parete: ideale per salotti compatti, camere da letto o uso outdoor senza dover riorganizzare l’intera stanza.

Il sistema operativo è Android TV preinstallato con Android 14 (aggiornamento 2026), che garantisce accesso immediato a oltre 8.000 app ufficiali, tra cui DAZN, Prime Video, Disney+, YouTube e HBO Max. Nessun dongle, nessun dispositivo aggiuntivo: si avvia e si guarda, punto.

Sul fronte connettività, WiFi 6 assicura streaming fluido e stabile, mentre il Bluetooth 5.4 bidirezionale permette sia di ricevere audio da dispositivi esterni sia di inviarlo verso cuffie o speaker wireless, una flessibilità rara a questo prezzo. Le porte fisiche includono HDMI e USB, con supporto per TV Stick e mirroring wireless da smartphone Android e iOS.

Le specifiche principali in sintesi:

Risoluzione nativa: 720p con supporto Full HD 1080p e 4K

720p con supporto Full HD 1080p e 4K Luminosità: fino a 20.000 lumen

fino a 20.000 lumen Contrasto: 15.000:1

15.000:1 Dimensione immagine: da 30 a 200 pollici

da 30 a 200 pollici Rotazione: 270° (tavolo, soffitto, treppiede, parete)

270° (tavolo, soffitto, treppiede, parete) Auto Keystone: correzione trapezoidale automatica

correzione trapezoidale automatica Peso: 400 g | Dimensioni: 13,5 x 9 x 17,8 cm

L’Auto Keystone automatico merita una menzione speciale: regola la geometria dell’immagine in tempo reale senza interventi manuali, con un lag praticamente nullo tra telecomando e proiettore. L’audio integrato è sufficiente per un utilizzo quotidiano, ma con il Bluetooth bidirezionale è possibile espandere l’esperienza sonora in qualsiasi momento. Vale la pena segnalare che la risoluzione nativa è 720p e non Full HD: un dettaglio da considerare se la nitidezza assoluta è una priorità.

Prezzo e disponibilità: 21 euro in meno su Amazon

TOPTRO TP2 è disponibile su Amazon.it al prezzo attuale di 68,99€, rispetto al prezzo precedente di 89,99€, per un risparmio diretto di 21 euro pari a circa il 23% di sconto. La spedizione segue le condizioni standard Amazon per questo tipo di prodotto.

Non si tratta di un’offerta lampo con countdown visibile, ma di una riduzione di prezzo concreta su un prodotto che nelle rilevazioni precedenti oscillava tra i 180 e i 290 euro su altre fonti, e che raramente si era avvicinato a questa soglia su Amazon.

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