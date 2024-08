Subito dopo l’evento di presentazione dei nuovi smartphone della famiglia Google Pixel 9, quando l’attenzione dei fan del brand era ancora totalmente rivolta ai dispositivi in questione, vi riportammo la notizia dell’arrivo di un’attesa funzionalità IA sull’ex flagship del colosso, Google Pixel 8 Pro.

La conferenza dell’azienda infatti è stata incentrata sull’intelligenza artificiale e sulle numerose nuove funzionalità mosse da questo strumento, se da un lato alcune di queste nuove funzioni rimarranno probabilmente esclusive dei nuovi smartphone, altre potrebbero arrivare prima o poi anche sui dispositivi delle precedenti generazioni; è proprio quello che sta accadendo nelle ultime ore con la funzione Zoom Enhance (Zoom migliorato per noi) e Pixel 8 Pro.

Google Foto si aggiorna e porta Zoom Enhance sui Pixel 8 Pro

Tra le diverse applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View figura Google Foto, l’app galleria predefinita degli smartphone Pixel riceve costantemente le attenzioni dell’azienda, sempre impegnata nell’introduzione di migliorie e nuove funzionalità.

Nel corso delle ultime settimane, a titolo di esempio, abbiamo visto come l’app abbia semplificato l’accesso alla cartella bloccata, come abbia ricevuto una maggiore integrazione con il servizio iCloud di Apple per il trasferimento delle foto, come sia in arrivo la nuova funzione “La mia settimana”, come in futuro l’app potrebbe permettervi di regolare la velocità di riproduzione dei video, come siano in arrivo tre nuove comode funzioni, come l’app potrebbe facilitare la modifica delle foto nei Ricordi, o ancora come saranno presto disponibili nuovi filtri di ricerca e commenti semplificati.

Ad ogni modo, l’ultima versione di Google Foto (versione 6.95.0.663027175) ha portato sui Pixel 8 Pro una nuova funzione attesa da tempo dagli utenti: alcuni di voi potrebbero ricordare come lo scorso anno, durante l’evento di presentazione dei Pixel 8, tra le varie nuove funzionalità mostrate dall’azienda vi fosse anche Zoom Enhance; lo strumento avrebbe sfruttato le capacità di intelligenza artificiale generativa dello smartphone di punta della gamma per aggiungere dettagli e nitidezza extra alle foto, sopratutto effettuando lo zoom di particolari parti delle immagini.

Grazie all’ultimo aggiornamento dell’app, gli utenti possessori possono finalmente utilizzare Zoom Enhance sui propri dispositivi, come potete vedere dalle immagini nella galleria qui sotto.

Come potete notare, una volta aggiornata l’app, apparirà la nuova funzionalità “Zoom Enhance” insieme a Magic eraser, Unblur, Portrait blur, ecc.; è la stessa Google a mettere le mani avanti sottolineando come la funzione sia ancora nelle sue fasi iniziali e potrebbe di conseguenza generare risultati inaspettati o imprecisi.

L’app Google Foto propone anche una serie di consigli all’utente, come “Puoi provare a ritagliare aree diverse per vedere diversi dettagli generati“, o “Dopo il miglioramento, pizzica per eseguire lo zoom e vedere i dettagli. Tocca e tieni premuto per confrontare con l’originale“; l’intero processo dura circa una decina di secondi (almeno in questo caso specifico).

Se foste possessori di un Pixel 8 Pro e voleste testare con mano l’eventuale bontà del nuovo strumento, vi lasciamo qui sotto il badge per verificare la presenza dell’aggiornamento direttamente dal Google Play Store; è bene sottolineare che la funzionalità Zoom Enhance richiede che il dispositivo sia dotato di almeno 8 GB di RAM, requisito che di fatto rende idoneo esclusivamente lo smartphone appena menzionato, oltre ovviamente agli smartphone della nuova famiglia.