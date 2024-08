L’attenzione dei fan del colosso di Mountain View è rivolta ai nuovi dispositivi della serie Pixel 9, presentati giusto qualche ora fa; la conferenza dell’azienda è stata incentrata sull’intelligenza artificiale e sulle numerose nuove funzionalità mosse da questo strumento.

Alcune di queste nuove funzioni rimarranno probabilmente esclusive dei nuovi smartphone, ma altre potrebbero arrivare prima o poi anche sui dispositivi delle precedenti generazioni; a tal proposito abbiamo le prime conferme in merito all’arrivo sull’ormai ex flagship della famiglia Google Pixel 8 proprio di una funzione mossa dall’IA che, in realtà, era stata inizialmente annunciata proprio per la serie in questione.

Zoom Enhance arriverà su Google Pixel 8 Pro con mesi di ritardo

Alcuni di voi potrebbero ricordare come lo scorso anno, durante l’evento di presentazione dei Pixel 8, tra le varie nuove funzionalità mostrate dall’azienda vi fosse anche Zoom Enhance: lo strumento avrebbe sfruttato le capacità di intelligenza artificiale generativa dello smartphone di punta della gamma per aggiungere dettagli e nitidezza extra alle foto, sopratutto effettuando lo zoom di particolari parti delle immagini.

Perché abbiamo utilizzato il condizionale? Perché in realtà, ad oggi, Pixel 8 Pro non ha mai ricevuto la funzionalità appena esposta, per quanto gli utenti abbiano atteso pazientemente Zoom Enhance non è mai arrivata.

Nelle ultime ore però, grazie all’interesse suscitato dai nuovi dispositivi della famiglia Pixel 9, è stata condivisa in rete un’informazione che farà felici i possessori dello smartphone di punta della precedente generazione.

Come potete notare dal tweet condiviso qui sopra, sembra che per quanto i nuovi flagship del colosso saranno i primi a riceverla, a breve Zoom Enhance arriverà anche sugli smartphone della precedente generazione; secondo quanto condiviso dall’azienda infatti la funzionalità è già in distribuzione, considerando che l’ultima versione di Google Foto non introduce la funzionalità sul dispositivo, è lecito presumere che possa trattarsi di un aggiornamento lato server e potrebbe dunque richiedere qualche settimana prima di essere disponibile per tutti gli utenti.

Ovviamente non è dato sapere perché Google abbia a suo tempo annunciato una funzionalità che in seguito non è stata resa disponibile (anche se la cosa non dovrebbe stupirvi più di tanto), se da un lato nel video poco sopra Zoom Enhance sembra funzionare piuttosto bene sui nuovi smartphone, bisognerà attender per scoprire se il risultato sarà lo stesso anche su Pixel 8 Pro.