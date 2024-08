Dopo diverse settimane d’attesa, finalmente nelle ultime ore Google, in occasione del suo evento Made by Google, ha tolto il velo sulla nuova serie di smartphone Google Pixel 9. Uno dei punti di forza dei nuovi modelli è rappresentato senz’ombra di dubbio dal loro comparto fotografico totalmente rinnovato, che offre numerose funzionalità rispetto alla precedente generazione, grazie soprattutto all’implementazione dell’intelligenza artificiale di Google, Gemini: scopriamole insieme nei minimi dettagli.

Fotocamera di Google Pixel 9: AI, video in 8K, zoom 30x e tanto altro

Partiamo col dire che i modelli Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL presentano un sistema a tripla fotocamera posteriore, con la presenza di un terzo sensore teleobiettivo da 48 megapixel dotato di zoom ottico 5x e zoom ad Alta Definizione fino a un massimo di 30x, che consentono nel complesso di ottenere degli scatti suggestivi e con il massimo dei dettagli, anche in condizioni di scarsa luce. Oltre a questo è poi presente la fotocamera anteriore da 42 megapixel dotata di messa a fuoco automatica.

Zoom Enhance aggiunge poi ulteriori dettagli alle foto ingrandite in post produzione, garantendo sempre il massimo della qualità visiva.

Una delle nuove funzionalità più attese è sicuramente Super Res Zoom Video, che permette di massimizzare lo zoom arrivando ad un massimo di 20x, anche per le riprese video in notturna con Night Sight. Grazie ad uno specifico algoritmo di machine learning fornito dall’intelligenza artificiale, esso è infatti in grado di aggiungere più dettagli possibili ai contenuti video, indipendentemente dalle condizioni di luce di quel momento.

Sempre per il comparto video è poi presente Video Boost, che fa uso dell’upscaling fornito dall’intelligenza artificiale per realizzare video alla risoluzione 8K: questo consente di catturare fotogrammi alla massima qualità con zoom 2x, ricavando scatti con risoluzione 4K. La funzione Video Boost è compatibile con Night Sight e la sopracitata Super Res Zoom Video.

L’intelligenza artificiale è senz’ombra di dubbio il focus di gran parte delle nuove funzionalità, tra cui in particolare Aggiungimi, che consentirà di includere una persona all’interno di una foto precedentemente scattata: Google Pixel 9 farebbe infatti uso della realtà aumentata in tempo reale per guidare nello spazio il secondo fotografo nella realizzazione del nuovo scatto, che verrà utilizzato in aggiunta alla foto originale.

Anche le foto panoramiche sono notevolmente migliorate rispetto al passato, grazie ad un’interfaccia utente rinnovata che assieme a Night Sight consente di effettuare scatti di questo tipo anche in condizioni di scarsa luminosità.

Passiamo poi alle funzionalità di fotoritocco, con la presenza di nuovi strumenti di fotoediting garantiti anche in questo caso dall’intelligenza artificiale. Nello specifico menzioniamo la funzione “Reimmagina” presente all’interno di Magic Editor, che permette all’utente di fornire un prompt testuale di comando, con le proprie idee che prendono immediatamente vita. Sarà dunque possibile cambiare senza problemi lo sfondo, il soggetto in primo piano ed eventuali oggetti extra delle foto a proprio piacimento.

Vi ricordiamo che tutta la serie di Google Pixel 9 sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 22 agosto. Rimaniamo a questo punto in attesa di ulteriori aggiornamenti a riguardo da parte della compagnia, che siamo certi arriveranno nel corso dei prossimi giorni.