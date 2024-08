Mentre cresce l’attesa per scoprire la serie Google Pixel 9, proseguono le anticipazioni sulle nuove funzionalità in arrivo. Questo nonostante le indiscrezioni puntino su un lancio ancora con Android 14 e su possibili ritardi per Android 15. In particolare, quest’oggi diamo un’occhiata alla rinnovata funzionalità per filtrare le chiamate, che sta per accogliere una nuova icona in pieno stile Gemini.

Google rinnova il filtro chiamate con Gemini

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold saranno presentati ufficialmente tra pochi giorni, durante l’evento del 13 agosto 2024, ma sorprendentemente non dovrebbero essere proposti con la nuova versione di Android. I quattro nuovi modelli dovrebbero essere lanciati con Android 14, per poi accogliere Android 15 tramite aggiornamento. Questo non significa che non vedremo novità a livello software: dopo l’app Meteo, che potete provare anche su smartphone non Pixel con almeno Android 14, quest’oggi spuntano anticipazioni riguardanti la funzione per filtrare le chiamate.

Come probabilmente saprete, sugli smartphone Google è disponibile una funzione per filtrare le chiamate prima di rispondere: consente di sfruttare l’Google Assistant per evitare ed eventualmente bloccare le chiamate indesiderate, come quelle spam oppure provenienti da numeri sconosciuti. Qualora non ne foste a conoscenza, sappiate che potete attivarla aprendo l’app Telefono, selezionando i tre puntini in alto a destra, quindi “Impostazioni > Filtro Chiamate > Filtra automaticamente chiamate” per scegliere il livello di protezione (Base, Medio o Massimo).

A quanto pare il filtro chiamate sta per rinnovarsi in stile Gemini, come segnalato dal solito AssembleDebug con alcune immagini: come possiamo vedere con un po’ di anticipo attraverso la galleria comparativa, l’icona è passata da quella di Google Assistant a una accompagnata dal tipico simbolo che contraddistingue funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale di Gemini. Questo in tutte le varie schermate, compresa quella per la risposta rapida dalla tendina delle notifiche.

Questa novità fa parte del processo di “transizione” che sta seguendo Google con il passaggio da Assistant a Gemini. Probabilmente si tratterà di un cambiamento che sarà introdotto lato server anche sugli altri smartphone della serie Google Pixel nelle prossime settimane. Per saperne di più dovremo aspettare solo qualche giorno: l’evento Made by Google è fissato per le 19:00 italiane del 13 agosto 2024.