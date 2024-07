Realme ha proposto una gamma piuttosto affollata durante la primavera, e il modello di punta è tra i protagonisti delle offerte Amazon di quest’oggi: stiamo parlando di Realme 12 Pro+ 5G, proposto con uno sconto di circa 160 euro rispetto al prezzo di listino, a una cifra inferiore persino a quella dell’offerta di lancio. Vediamo come approfittarne subito.

Realme 12 Pro+ 5G in super offerta su Amazon

Realme 12 Pro+ 5G è stato lanciato lo scorso marzo in compagnia del fratello Realme 12 Pro 5G, ma la serie si è successivamente ampliata con il lancio di Realme 12 5G, Realme 12+ 5G e Realme 12x 5G. Lo smartphone si pone in cima alla gamma di fascia media del produttore cinese, alzando l’asticella sotto diversi punti di vista: mette a disposizione uno schermo AMOLED curvo da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, e il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, al cui fianco trovano posto 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (nella versione in offerta).

A livello fotografico, offre quattro sensori in tutto: sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo periscopico da 64 MP (con OIS) per lo zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una singola fotocamera da 32 MP. Completa la connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C, e la batteria si spinge fino a 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 W.

Lo smartphone offre una Realme UI 5.0 basata su Android 14, con funzionalità come Flash Capsule, Smart AOD ed espansione dinamica della RAM. Non mancherà certamente l’aggiornamento ad Android 15 (e non solo), anche se l’attesa potrebbe non essere breve considerando che Google ci sta ancora lavorando (siamo alla beta 4.1).

Realme 12 Pro+ 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di listino di 499,99 euro (8-256 GB) e con offerta di lancio caratterizzata da uno sconto di 100 euro (valido per pochi giorni). In questo momento potete acquistarlo per ancora meno nelle colorazioni Navigator Beige e Submarine Blue, in offerta su Amazon a 339,99 euro con consegna in un giorno (per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso per procedere.