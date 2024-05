Realme 12X 5G è il nuovo smartphone economico della casa cinese del 2024, l’alternativa pensata per chi vuole spendere il meno possibile. Rispetto a Realme 12, senza X, la differenza è minima e risiede principalmente nella fotocamera principale, nella velocità di ricarica della batteria e piccoli altri aspetti. Per scoprire quale scegliere tra Realme 12 e Realme 12X abbiamo realizzato un confronto dedicato, in questo caso ci concentreremo invece sulla recensione di Realme 12X 5G.

Design e display

Mettendo affiancati Realme 12X 5G e Realme 12 5G le differenze sono quasi indistinguibili, parlando di estetica. Il design stesso trae ispirazione dal più sofisticato Realme 12 Pro+, e Realme 12+ 5G, una scelta che apprezziamo perché garantisce un’elevata coerenza nell’intera gamma, indipendentemente dalla differenza di prezzo. Realme 12X 5G non ha una finitura in pelle, ma presenta lo stesso modulo della fotocamera circolare, simile a un orologio, e un motivo a zip al centro.

La maggior parte del corpo è in plastica, il che contribuisce a un peso complessivo ridotto pari a 180 grammi, ma la finitura è piacevole. I bordi sono piatti e un filo taglienti in mano ma contribuiscono a offrire una buona presa.

Per il resto, porte e pulsanti sul Realme 12X 5G sono standard. I lati presentano i pulsanti di alimentazione e volume, la parte inferiore ospita la porta Type-C, il jack audio da 3,5 mm e gli altoparlanti. La parte superiore ha il cassetto SIM (ibrido) insieme a un altro set di altoparlanti. Il pulsante di accensione funge anche da scanner di impronte digitali, che è abbastanza reattivo.

Passando sul fronte troviamo un ampio display da 6,72 pollici Full-HD+ (con risoluzione 1080 x 2400 pixel) a tecnologia LCD con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, simile al Realme 12 5G. È interrotto sulla parte superiore, al centro, da un foro che è leggermente più grosso del solito, probabilmente per permettere l’attivazione delle air gesture, tramite la fotocamera frontale, di cui parleremo nei prossimi paragrafi.

Nel complesso l’esperienza visiva è buona al chiuso ma sotto la luce solare intensa è già più limitata e potenzialmente problematica per lunghe sessioni di utilizzo.

Prestazioni e software

Realme 12X 5G offre 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM, una dotazione di buon livello che garantisce spazio a sufficienza per app e foto. Il cuore invece è lo stesso di Realme 12, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 6100+. Ulteriori informazioni tecniche le trovate nella scheda tecnica di Realme 12X.

Nell’uso quotidiano le prestazioni sono per lo più fluide, anche se occasionalmente si possono notare rallentamenti durante il passaggio da un’app all’altra. L’esperienza di scorrimento è sufficientemente buona grazie principalmente all’alta frequenza di aggiornamento del display pari a 120 Hz.

Per quanto riguarda i giochi, supporta la grafica HD a 60 fps, mentre titoli come COD (Call of Duty) ha supporto grafico medio.

La politica di aggiornamenti Realme dovrebbe prevedere due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza. Lo smartphone arriva sul mercato con Android 14 arricchito dell’interfaccia grafica Realme UI che, come sappiamo, dispone di alcune funzionalità extra nelle impostazioni come ad esempio la possibilità di clonare le app social per usare più account contemporaneamente.

La principale novità, esclusiva di questo smartphone, è l’introduzione della funzione avanzata con supporto dell’AI di AirGesture. Questa funzione necessita dell’accesso alla fotocamera selfie (da qui il foro frontale più grande) e di un po’ di supporto AI per permettere di controllare lo smartphone con semplici gesti della mano, in aria. Funzionalità indubbiamente impressionante da vedere ma nella realtà applicabile solo in alcuni contesti (es. mentre si cucina e si ha le mani sporche).

Principale difetto di questo software è la presenza eccessiva di applicazioni pre-installate ma che fortunatamente è possibile rimuovere manualmente.

Potrebbe interessarti: schede tecniche a confronto tra Realme 12 e Realme 12X

Fotocamere

Realme 12X 5G è dotato di una fotocamera principale da 50 mpx affiancata da un sensore macro da 2 mpx. Questo significa che non ha una fotocamera ultra-grandangolare, similarmente a Realme 12 5G, la cui unica differenza è disporre di una fotocamera principale da 108 mpx.

Nel complesso, le prestazioni sono sufficienti. Le immagini catturate dalla fotocamera principale in condizioni di luce diurna sono nitide, ma i colori sono spesso inconsistenti e spesso con un tono più caldo del previsto. La modalità ritratto si affida alla fotocamera primaria e al sensore di profondità da 2 mpx, ma anche qui i risultati sono sufficienti. Come la maggior parte degli smartphone su questa fascia di prezzo si sente la mancanza di una stabilizzazione ottica per cui occasionalmente le foto possono venire sfocate.

Questo si riflette anche nei video, dove arriva massimo alla risoluzione di 1080p a 30 fps, e con una qualità non particolarmente entusiasmante.

La fotocamera selfie è da 8 mpx e cattura foto di qualità simile a quelle della fotocamera principale.

Batteria

Realm 12X 5G è dotato di una batteria da 5000 mAh e questo è logicamente uno dei suoi punti di forza. Unito a un processore poco esoso di energia infatti copre tranquillamente oltre 6-7 ore di schermo acceso permettendo anche di arrivare a due giorni di utilizzo.

Interessante anche la velocità di ricarica, grazie alla tecnologia SuperVOOC da 45W infatti permette di ricaricare da 0 a 100 lo smartphone in circa 50 minuti.

Prezzo e conclusioni

Realme 12X 5G è disponibile in Italia su Amazon dalla metà di maggio 2024 al prezzo di 199 euro nell’unico taglio 6/128 GB Si tratta di una proposta economica adatta a chi cerca uno smartphone in grado di offrire connettività 5G e batteria a lunga durata.

Il prezzo di listino risulta essere eccessivo per l’hardware di cui dispone ma probabilmente si troverà ben presto a cifre più allettanti ovvero intorno ai 150 euro, dove risulta essere un’alternativa più invitante. Altrimenti il consiglio, se si vuole restare in casa Realme, è quello di spendere qualcosa in più per acquistare Realme 12+ 5G o ancora meglio Realme 12 Pro 5G.

Pro: Ottima autonomia;



Connettività 5G;



Ricarica veloce a 45W;



Design leggero. Contro: Bloatware: molte app pre-installate;



Fotocamere appena sufficienti.