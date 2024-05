Realme 12 5G è lo smartphone di mezzo della nuova gamma della casa cinese. Si colloca esattamente a metà tra il più economico Realme 12x 5G e il più costoso Realme 12+ 5G e mira a proporsi come la soluzione col miglior rapporto qualità prezzo. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere in questa recensione.

Design e display

Il design di Realme 12 5G ricorda quello della variante “Plus”, ma senza il retro in pelle vegana. Al suo posto c’è un classico policarbonato (plastica) con una finitura opaca, mentre i bordi restano piatti e lucidi. A dare carattere allo smartphone restano gli iconici elementi come la cucitura verticale e il modulo circolare leggermente sporgente della fotocamera.

Frontalmente troviamo un discreto display da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120 Hz con una luminosità di picco pari a 950 nit. Si tratta di uno schermo a tecnologia LCD IPS che non offrirà la stessa resa dell’AMOLED di Realme 12+ 5G ma sicuramente una maggior luminosità di Realme 12X 5G risultando sufficientemente godibile anche sotto la luce del sole.

Lo smartphone è dotato di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente, sul tasto di accensione, preciso e relativamente veloce nello sbloccare il dispositivo. Per quanto riguarda la connettività possiede una porta USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dati, situata tra una griglia dello speaker e un jack per cuffie da 3,5 mm.

La costruzione è buona e ciò viene garantito dalla certificazione contro acqua e polvere IP54.

Prestazioni e software

Realme 12 5G è dotato del SoC MediaTek Dimensity 6100+, abbinato a 8GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione espandibile tramite MicroSD. Trovate ulteriori informazioni nella scheda tecnica di Realme 12 5G.

In generale lo smartphone si comporta molto bene gestendo senza problemi l’uso quotidiano, offrendo una buona reattività e prontezza anche nell’uso del multitasking e dei principali giochi meno pesanti. All’occorrenza è possibile usarlo anche con titoli più pesanti ma aspettatevi un’esperienza di minor livello.

Per quanto riguarda il software, Realme 12 arriva sul mercato con Android 14 basato su Realme UI 5.0. L’interfaccia risulta pulita e coerente nella grafica ma come abbiamo visto su Realme 12+ 5G e Realme 12X 5G un po’ troppo affollata di applicazioni pre-installate che vi obbligherà a fare un po’ di pulizia al primo avvio.

Sono però presenti le varie funzioni aggiuntive ad esempio di personalizzazione, le gesture, lo sdoppiamento degli account nelle app social, etc… In termini di aggiornamenti Realme ha promesso di fornire due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza.

Fotocamere

Per quanto riguarda le fotocamere, Realme 12 5G offre una configurazione semplice: sensore principale da 108 megapixel accoppiato con un sensore di profondità per migliorare i ritratti da 2 megapixel. Per i selfie, lo smartphone dispone di una fotocamera da 8 megapixel posizionata nel foro frontale.

In termini di qualità la fotocamera si comporta bene in ambienti ben illuminati, dove è relativamente rapida nel mettere a fuoco i soggetti e ad eseguire lo scatto. Come da tradizione i colori sono vivaci e vibranti e quindi perfetti per i social media, anche se leggermente sovra-saturati. I dettagli e la gamma dinamica sono invece comparabili a quelli del suo rivale più diretto, il Redmi Note 13.

In condizioni di scarsa illuminazione ambientale, le immagini sono rispettabili per la fascia di prezzo seppur con una leggera granulosità in più, anche utilizzando la relativa modalità notte. Così come altri smartphone nella sua fascia, i dettagli e la nitidezza calano, mentre i colori appaiono meno vividi.

La fotocamera selfie scatta anch’essa foto accettabili in condizioni di luce diurna, i dettagli del viso non sono eccezionali, ma sufficienti considerando il prezzo del telefono.

Batteria e ricarica

Un indubbio punto di forza di Realme 12 è la batteria, 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W. Si ricarica completamente dal 0% al 100% in circa 90 minuti con il caricatore compatibile, fornito in confezione.

L’autonomia si è attestata intorno alle 6 ore di schermo acceso durante la tipica giornata lavorativa, per cui risulta poco energivoro.

Prezzo e conclusioni

Realme 12 5G, come dicevamo a inizio recensione, è posizionato esattamente tra Realme 12X 5G e Realme 12+ 5G sia in termini di specifiche tecniche che di prezzo. Per capire quale acquistare fra i tre potete dare una lettura al nostro confronto fra i Realme 12 Series.

In breve, potete scegliere Realme 12+ 5G se cercate un display di maggior qualità o una fotocamera ultra-grandangolare, oppure Realme 12X 5G se volete risparmiare. Altrimenti Realme 12 5G rappresenta la soluzione di mezzo ideale. È disponibile in Italia al prezzo di 279,99 euro, cifra un po’ alta vista la concorrenza ma che indubbiamente calerà nel tempo; ne consigliamo l’acquisto una volta disponibile a meno di 230 euro.

Pro: Prestazioni buone per la fascia di prezzo;



Ottima batteria con ricarica rapida;



Taglio di memoria base da 256 GB. Contro: Fotocamera sufficiente;



Molte app pre-installate al primo avvio