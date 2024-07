Il 13 agosto verrà ufficialmente presentata la nuova serie Google Pixel 9 e l’occasione sarà anche quella per il debutto del nuovo Pixel 9 Pro Fold. Tra le novità previste per il nuovo device pieghevole di Google ci sono quelle relative alla forma come conseguenza del cambio di proporzioni del display.

Come cambia il display del prossimo Google Pixel 9 Pro Fold rispetto al predecessore

Il Google Pixel 9 Pro Fold adotta un approccio completamente nuovo. Il Pixel Fold precedente, infatti, aveva un formato particolare per questa tipologia di device risultando con proporzioni (2208 x 1840) che lo rendevano piuttosto insolito, tanto da causare problemi con l’apertura di alcune app in modalità orizzontale.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il nuovo Google Pixel 9 Pro Fold dovrebbe adottare proporzioni più in linea con quelle degli altri smartphone pieghevoli aumentando oltretutto le dimensioni. Il Pixel Fold precedente, infatti, prevedeva uno schermo interno da 7,6” mentre il nuovo Google Pixel 9 Pro Fold dovrebbe essere da 8”. In termini di proporzioni il Pixel 9 Pro Fold dovrebbe prevedere i 2152 x 2076 px, per 120Hz, 374 PPI e 1600 nits (HDR) di luminosità.

Con queste specifiche il Google Pixel 9 Pro Fold sarà un device pieghevole co un pannello interno dall’elevata risoluzione e luminosità ma, considerando le maggiori dimensioni, la densità dei pixel rimane sulla stessa linea del modello precedente.

Le modifiche interessano anche il display esterno che sul nuovo Google Pixel 9 Pro Fold dovrebbe essere da 6,24” con una luminosità HDR di 1800 nits.