Negli ultimi giorni siamo stati letteralmente sommersi dalle indiscrezioni riguardanti gli ormai imminenti smartphone della famiglia Google Pixel 9, il colosso di Mountain View ha già da qualche tempo fissato la data per la presentazione ufficiale dei dispositivi, ovvero il 13 agosto, ma sembra che andando avanti di questo passo potrebbero non esserci molte sorprese durante l’evento.

Abbiamo infatti avuto modo di vedere, a titolo di esempio, un confronto con la vecchia generazione, una comparazione dei display di tutti i nuovi dispositivi attesi, come il prossimo pieghevole dell’azienda possa cambiare forma per migliorare il display, come tale componente per tutta la gamma possa essere particolarmente luminosa, abbiamo visto tutta una serie di materiali promozionali, come Google potrebbe non includere in confezione l’adattatore USB A-C, una serie di nuove immagini sul prossimo pieghevole, oltre a tutte le nuove colorazioni.

Anche oggi, per la gioia di chi smania in attesa della presentazione ufficiale, torniamo sull’argomento dando insieme un’occhiata ad un video diffuso in rete con protagonista Google Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro XL nelle mani di uno youtuber

Siamo ormai abituati alle fughe di notizie, quando un nuovo dispositivo è particolarmente atteso trapelano quasi sempre tutta un serie di informazioni, rumor, immagini e altro prima che esso venga effettivamente presentato.

È esattamente il caso dei prossimi smartphone della serie Pixel 9 che, come abbiamo visto in apertura, si sono mostrati a più riprese e sotto diversi punti di vista, andando di fatto a vanificare quello che dovrebbe essere l’effetto sorpresa di un evento di presentazione.

Ad ogni modo, nelle ultime ore è stata condivisa online la prima “video recensione” di Google Pixel 9 Pro XL, vi lasciamo qui sotto il video.

Alcuni di voi, attanagliati dalla curiosità, potrebbero aver preso immediatamente visione dei circa 20 minuti di video, nella speranza di apprendere quanti più dettagli possibile sul prossimo Pixel 9 Pro XL; tuttavia, come sicuramente avrete notato, il video è un po’ particolare.

Lo youtuber ucraino infatti sembra essere entrato in possesso di un’unità di pre produzione, lo si evince non solo dal disegno geometrico sotto al logo G, ma anche dal fatto che lo smartphone non viene mai mostrato acceso, evidentemente perché non si può accendere.

Durante il video infatti il dispositivo viene comparato, per quel che concerne il design, con alcuni altri smartphone tra cui Pixel 8 Pro e Galaxy S24 Ultra; mentre il resto del filmato è impiegato per una sorta di recap dei principali rumor che abbiamo già visto anche sulle nostre pagine nel corso degli ultimi giorni.

Per quanto dunque alcuni potrebbero rimanere delusi, bisogna ammettere come almeno abbiamo la possibilità di vedere Google Pixel 9 Pro XL tra le mani di una persona, rendendoci maggiormente conto delle dimensioni e dell’aspetto generale rispetto alle classiche immagini statiche.

Ad ogni modo, considerando l’andazzo degli ultimi giorni, è lecito presumere come anche nel prossimo futuro possano susseguirsi tutta una serie di nuove indiscrezioni e magari anche qualche nuovo video, lasciando a Google ben poco da mostrare durante l’evento di metà agosto.