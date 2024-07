Come al solito Google non è la migliore a mantenere i segreti sui suoi dispositivi in arrivo e ormai sappiamo (quasi) tutto sulla serie Google Pixel 9.

Tra le tante cose, una delle immagini da poco trapelate suggerisce che questa volta mancherà qualcosa nella confezione dell’imminente nuovo smartphone di Google.

In una delle immagini del materiale promozionale trapelato viene mostrato che nella confezione di Google Pixel 9 sarà incluso il dispositivo, un cavo da USB-C a USB-C (USB 2.0) e uno strumento di rimozione della SIM. Quello che manca è l’adattatore USB A-C.

Nella confezione di Google Pixel 9 mancherebbe qualcosa

Prendendo per buona la fuga di notizie, la prossima serie Google Pixel sarebbe la prima a essere spedita senza l’adattatore USB A-C.

Dal momento che la maggior parte dei dispositivi degli ultimi anni utilizza lo standard USB-C, questo adattatore è diventato meno rilevante ormai.

In quest’ottica è probabile che Google abbia deciso che è tempo di ridurre i rifiuti elettronici, oltre che di risparmiare qualcosa, inoltre, come per i caricabatterie da parete, gli utenti probabilmente hanno già almeno uno di questi adattatori.

L’immagine di riferimento è di Google Pixel 9 Pro XL, ma non è impossibile che l’adattatore possa essere ancora incluso nella confezione per altri modelli, inoltre ciò che viene incluso nella confezione potrebbe variare a seconda del mercato di destinazione. Per avere certezze sui nuovi dispositivi Google bisogna attendere fino al giorno del lancio, ossia il 13 agosto.