In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni e le anticipazioni relative agli smartphone della serie Google Pixel 9, la cui presentazione è in programma per il 13 agosto e nelle scorse ore è stato Google Pixel 9 Pro Fold il protagonista di una nuova apparizione.

Sono state pubblicate, infatti, diverse immagini rendering che ci permettono di osservare il design e le colorazioni di questo atteso modello pieghevole del colosso di Mountain View.

Le nuove immagini di Google Pixel 9 Pro Fold

Queste nuove immagini ci mostrano Google Pixel 9 Pro Fold nelle colorazioni Obsidian e Porcelain e, rispetto al primo modello pieghevole del colosso di Mountain View, questo telefono ha un design un po’ più allungato.

Internamente il nuovo smartphone pieghevole di Google presenta un ampio display (dovrebbe avere una diagonale di 8 pollici) con delle cornici generose e un foro nell’angolo in alto a destra per la fotocamera dedicata ai selfie e alle videochiamate.

Nell’altra metà del device troviamo il display esterno (dovrebbe avere una diagonale di 6,3 pollici) e il comparto fotografico principale, posizionato in una grande isola nell’angolo in alto a sinistra e con i vari sensori suddivisi su due moduli a forma di pillola.

Il tasto dedicato alla gestione del volume e quello per l’accensione e lo spegnimento del device è posizionato nella parte laterale destra.

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole di Google non dovrebbero mancare un processore Google Tensor G4, fino a 16 GB di RAM, una fotocamera principale con un sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 10,5 megapixel e un teleobiettivo da 10,8 megapixel.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo Google Pixel 9 Pro Fold si andrà a posizionare e se lo smartphone arriverà subito anche in Italia.