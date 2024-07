Per il 2024 il team di Google ha deciso di anticipare i tempi della presentazione della nuova generazione della serie Google Pixel rispetto a quanto è avvenuto negli ultimi anni, scegliendo il 13 agosto come giorno per l’annuncio ufficiale di Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

Ebbene sì, saranno quattro i modelli della serie Pixel 9: alle due versioni “classiche”, ossia quella base e quella Pro, infatti, si affiancheranno una variante XL e un modello con display pieghevole.

Ecco i display di Google Pixel 9, 9 Pro e 9 XL

Nelle ultime settimane le apparizioni in Rete dei nuovi smartphone del colosso di Mountain View si sono fatte via via più frequenti e il design di tali dispositivi è oramai stato svelato e confermato.

Nelle scorse ore un nuovo contributo per chi attende con impazienza questi smartphone del colosso statunitense è arrivato dal popolare leaker Evan Blass, che su X ha condiviso la seguente immagine (purtroppo a bassa risoluzione), che ci permette di osservare Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL tutti insieme, così da mettere in risalto quelle che sono le differenze per quanto riguarda design e dimensioni:

Stando a tale immagine, il modello base e quello Pro sembrano avere le medesime dimensioni mentre la variante XL è più grande. Per quanto riguarda le cornici, invece, Pixel 9 sembra averle un po’ più spesse rispetto ai due modelli Pro.

Inoltre, tutti e tre i telefoni hanno gli schermi piatti e sembrano vantare i nuovi sfondi della serie Google Pixel 9 che sono già stati svelati (e resi disponibili per il download) nei mesi scorsi.

Non ci resta altro da fare che attendere il 13 agosto per scoprire se tutti i quattro modelli della nuova serie Google Pixel arriveranno subito in Italia e in quali fasce di prezzo si andranno a posizionare.